英軍情6處老資格特務陷牒網或對華出賣機密遭歐盟調查 喊冤枉

英國政府日前向媒體透露，一名曾任“軍情六處”（MI6）探員、目前是智庫執行長的福瑞澤（Fraser Cameron），被懷疑向中國卧底間諜出售機密資訊，正式被歐盟列管調查。弗雷澤·卡邁倫表示冤枉，所有指稱都“毫無根據”，並說自己“因為歐亞中心的工作職責與中國有廣泛的聯繫，他們中的有些人可能會有雙重身份”。歐盟以及英國比利時顯示並不相信弗雷澤·卡邁倫的喊冤而堅持調查。

廣告 繼續瀏覽後續

據英國廣播公司今天引述英國一名政府官員透露，曾經供職於英國情報機構軍情六處（MI6）的英國商人弗雷澤·卡邁倫（Fraser Cameron) 因為向中國卧底間諜出售情報指稱被調查。弗雷澤·卡邁倫現在經營智庫歐亞中心（EU-Asia Centre），被懷疑將有關歐盟的敏感情報交給兩名中國間諜。

該報道說，而這兩名中國間諜的公開身份是駐布魯塞爾的記者。

弗雷澤·卡邁倫還被指因這些情報獲得報酬數以千計歐元。不過，他向英國《泰晤士報》表示，所有這些指稱“荒謬”。

弗雷澤·卡邁倫1976-1991年曾任職於英國秘密情報機構軍情六處。他表示，自己現在根本接觸不到“任何機密保密情報”。還曾供職於英國外交部和歐洲委員會的弗雷澤·卡邁倫另外向美國《政客》雜誌（Politico）表示，所有指稱都“毫無根據”，表示自己“因為歐亞中心的工作職責與中國有廣泛的聯繫，他們中的有些人可能會有雙重身份”。

一個要求匿名的英國政府官員告訴BBC說，對弗雷澤·卡邁倫的調查由英國和比利時情報機關聯合進行了相當一段時間，並稱調查最近幾個月取得了突破進展。這名官員說，這一合作是很好的範例顯示英國情報機關與歐洲夥伴國家之間的緊密關係。

該報道稱，BBC安全事務記者弗蘭克·加德納（Frank Gardner）說，對中國在歐洲秘密收集情報的程度，擔心越來越大，其中包括歐盟與英國就脫歐的敏感談判。據英國《金融時報》引述比利時國家安全部門表示，卡邁倫被指稱的出售情報行為，對設在比利時首都的歐洲各機構“顯然構成威脅”。據報道，對卡邁倫的調查由比利時聯邦檢控部門進行。

消息沒有涉及兩名公開身份是駐布魯塞爾記者中國間諜的細節，也沒有提及弗雷澤·卡邁倫涉嫌向中國出賣機密情報的相關內容。