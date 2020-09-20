華盛頓單方恢復對伊制裁引發俄羅斯和歐洲國家強烈反響

美國政府在昨夜今晨單方面宣布恢復對伊朗的聯合國制裁，同時表示將懲罰違反制裁的任何國家。此一表態立即引發莫斯科及歐洲國家的強烈反響。

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周日上午，俄羅斯外交部透過一份聲明譴責了美國的“非法”倡議，認為相關倡議不可能“對其他國家產生國際法律效應”。莫斯科還表示：俄羅斯曾在今年八月明確指出：此種做法屬非法行為。

法新社報道指出：作為唯一認為聯合國對伊制裁依然有效的國家，美國這種蔑視世界的姿態可能加劇國際緊張局勢。

美國國務卿彭佩奧周六在一份聲明中指出：美國對恢復此前取消的幾乎全部聯合國對伊制裁表示欣慰。並期望聯合國所有成員國全面遵守落實這些措施所承擔的義務，除了武器禁運外，還包括禁止伊朗參加鈾濃縮和加工，禁止伊朗試驗和研發彈道導彈，制裁核導技術轉讓。他強調，如果某個國家不同意，美國將對其實施懲罰。彭佩奧還表示：“美國近日將宣布一系列追加措施，以敦促履行聯合國制裁，追究不履行者的責任。”

距美國總統大選僅六周之際，特朗普可能將於下周二在聯合國大會的講話中披露相關措施。

但是，華盛頓處境孤立，它需要面對包括俄羅斯、中國及美洲的歐洲盟友在內的所有國家的反對。法國、英國和德國曾在周五致函聯合國一致表示：與該程序相關的任何決定與行動均不能產生法律效應。

美國宣布單方面恢復對伊制裁後，伊朗周日發出呼籲，要求世界各國共同發聲，譴責美國“不符責任的行動”。

伊朗曾於2015年7月與美、英、法、俄羅斯、中國和德國達成伊朗核問題全面協議。按照協議，伊朗承諾限制核計畫，國際社會則解除對伊制裁。安理會隨後通過認可伊核協議的決議。決議規定，聯合國應於2020年10月18日終止對伊武器禁運措施。