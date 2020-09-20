解放軍攻台?美前海軍副部長警告11月3日美國大選周或“最佳時機”

中國軍隊近日軍事動作頻頻，特別是在美國國務院次卿柯拉克、日本前首相森喜朗訪台期間，連兩日共派出37架次戰機，台海之間氣氛瞬間緊張。美國前海軍副部長、華府智庫“哈德遜研究所”海權中心主任克羅普希就投書“國會山莊報”（THEHILL）預測，解放軍攻台的最好時機就是11月3日這周。

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據聯合新聞網今天報道，解放軍擾台動作頻頻，美國前海軍副部長、華府智庫“哈德遜研究所”海權中心主任克羅普希（Seth Cropsey）指出，過去一年來中國對台灣的空中騷擾增加，甚至派遣航母駛過台灣與日本之間的宮古海峽，進行大規模的軍事演練。這部分絕對不僅是簡單的政治訊號，是為了侵犯台灣做準備，打算在在美國及其盟國作出回應之前征服台灣。每次中國的擾台動作，都是在測試台灣與美國的反應，並同時檢驗中國軍隊的作戰能力。

據克羅普希認為，中國與台灣的武力實力懸殊，但中國難以快速拿下勝利攻佔台灣，因為台灣強大的後備力量，再加上佔地優勢。儘管這是中國認為可取勝的戰爭，但必須費盡大半氣力。與此同時，中國勢必得面對遭到“孤立”的局勢，除了美軍，日本、澳大利亞甚至是菲律賓都有可能加入戰局。戰事擴大後，韓國、越南、印度也有可能加入其中，將會拉長了戰爭的時間，再加上美國也會對中國進行經濟封鎖，這些都不符合中國的效益。

該報道稱，據克羅普希表示，中國如果要拿下台灣必定得速戰速決，透過遠程導彈及逐步分層防禦隔離其海岸線，提高美國干預的成本。克羅普希也預測，美國目前總統大選當前，黨派間的敵對意識也越來越激烈，中國若選在這個時間點進攻台灣，美國介入的可能性就小很多。“因此對北京來說，11月3日這一周可能是最好的攻擊時機。”