黨報稱中國無意挑戰取代美國 控美國給中國下絆子、上銬子

中美對立未見緩解，中共官媒人民日報今天刊登署名鐘聲的評論，指中國無意挑戰取代美國，也無意和美國全面對抗；並指中國致力發展不衝突、不對抗、相互尊重和合作共贏的中美關係。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道，中國人民日報發表署名文章，指中國無意挑戰取代美國，並稱政策立場一以貫之。這篇題為“中方對中美關係的立場一以貫之”的文章重申，中美關係目前面臨的困難“完全是美方一手造成的”，目的是“企圖阻斷中國的發展進程”，甚至不惜一再突破底線。

據該文章指美國詆毀攻擊中國共產黨和中國政治制度、泛化國安概念打壓中國企業，無端設限甚至驅逐中國駐美記者，和盤查滋擾、非法扣留在美留學人員，“美國極端反華政客蓄意破壞中美關係，公然開歷史倒車”。文章還引用美國前總統尼克森當年訪問中國時的翻譯傅立民，2019年6月在布朗大學的發言表示，美國似乎鐵了心要維持自己的超然地位，“不是透過改正問題和強大自身，而是透過給中國下絆子、上銬子，來達到目的”。

文章強調，中國和美國打交道不是一兩天，“面對外部壓力，中國什麼時候低過頭、彎過腰”？重提中國在當年韓戰“不畏強敵，保家衛國”，又指30多年前美國對中國進行大規模製裁、美國國國會通過20多項“干涉中國內政的議案”，但中國在原則問題上毫不妥協。文章指，面對美國的種種“霸凌”，中國多次闡明原則立場，並將繼續作出必要回應。

話鋒一轉，文章也強調“中國無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗，但中國絕不會吞下損害自身核心利益的苦果”。文章稱，中國對發展中美關係的政策立場一以貫之，保持高度穩定性和連續性。“中方致力於同美國發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，從來不會主動挑起事端，始終保持最大限度克制”。文章最後強調，中美關係的明天，取決於今天的正確選擇和行動，指中美關係發展的正確方向，需以兩國人民和世界各國人民根本利益為念，“美方應當建構客觀理智的對話認知，制定理性務實的對華政策，採取有利於雙邊關係重回正軌的行動”。