歐盟仍無法就制裁白俄羅斯達成一致

歐盟各成員國外長周一在布魯塞爾會見了白俄羅斯反對派領袖媞卡諾夫斯卡婭，但是至今未能在制裁白俄羅斯當局一事上化解分歧。

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法新社引述接近布魯塞爾的消息人士稱：很遺憾，今天仍然沒有就制裁白俄羅斯達成一致。儘管歐盟許諾很多，媞ti卡諾夫斯卡婭只能空手而歸。

媞卡諾夫斯卡婭周一與歐盟27國外長相會，她請求歐盟對白俄羅斯民主力量伸出援手，關注她的國家的人權狀況。

西班牙外長表示，歐盟應該向白俄羅斯釋出一個強硬的信號。數周以來，反政府遊行不斷舉行，本周末，在明斯克再次爆發了大規模遊行。

在歐盟外長會議上，立陶宛外長敦促歐盟緊急行動，她表示，白俄羅斯情況危急，歐盟應該立即行動，她要求各成員國接納從白俄羅斯逃出的難民。

歐盟正在準備一份針對白俄羅斯四十幾人的懲罰措施，歐盟認為這些人對當地發生的鎮壓行動負有直接責任。但是，歐盟表決必須一致通過，塞浦路斯一直把歐盟迫使土耳其停止在其經濟海域勘探作為同意制裁白俄羅斯的前提條件。但是，德國則認為制裁土耳其現在不是時機，如果制裁土耳其，將破壞德國正在從中進行的調停。

德國外長馬斯則希望歐盟應考慮直接制裁白俄羅斯總統盧卡申科。但其他幾個國家認為直接制裁盧卡申科，無助於歐洲安全與合作組織正在扮演的斡旋角色。