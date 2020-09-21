特朗普周末提名最高法院法官人選 美國政爭加劇

美國總統特朗普表示在周末提出替代周五去世的最高法院法官金斯伯格人選，這位人選如同金斯伯格一樣，同樣是一位女性。特朗普還表示，擁有任命權的參議院應在11月3日總統大選前投票，特朗普在大選關鍵時刻匆促提出最高法院法官替補人選，在美國引發一場激烈的政爭。

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美國總統大選造勢進入高潮，共和黨候選人特朗普與民主黨候選人拜登進入對決階段。

特朗普不理睬民主黨的憤怒，認為共和黨擁有多數的參議院“有足夠的時間”來確認他提名的替補人選。他保證將在周五或周六提出人選，啟動了替代周五去世的最高法院法官金斯伯格的進程。金斯伯格周五去世，享年87歲，她被視為是女權主義和美國左翼的偶像。金斯伯格1993年由民主黨總統克林頓任命。

美國最高法院共有九名成員，為終生職。目前保守派佔多數，如果特朗普在大選前提出人選，將決定最高法院今後數十年紮根於保守派陣營。在美國，最高法院對墮胎，攜帶槍支權，以及同性權等重大社會問題擁有裁決的權力。

因此，最高法院法官的任命總會在民主黨和共和黨兩黨陣營激起強烈反響。最關鍵的問題是，金斯伯格的去世使最高法院當中最著名的自由派的聲音沉寂下來，並使最高法院可能出現6比3的保守派優勢。

美國參議院只需簡單多數就可確認總統任命的法官人選。目前，共和黨在參議院擁有53席，民主黨47席，但已有兩位溫和的共和黨人提出，參議院不應在總統大選前表決繼任法官人選。目前，人們的目光投在另外一位嚴厲批評特朗普的共和黨參議員身上，他就是羅姆尼，羅姆尼尚未表明態度。不過，即使這三位共和黨議員不與本黨合作，共和黨仍有副總統彭斯一票，在投票出現平局時，作為參議院主席的副總統及將投下關鍵的一票。

民主黨總統候選人拜登目前在民調中領先，他一直把特朗普應對新冠疫情不善造成20萬美國人死亡作為主打議題，但是，金斯伯格之死，突然改變了棋局。

拜登周日表示，如果特朗普非要在大選前任命法官，並促使參議院表決，這就是“粗暴運用權力”，“濫權”。一些民主黨人還表示，金斯伯格的遺願是，希望在新總統上任後再提出新法官繼任人選。

特朗普對此不置可否，並表示他一定會再次當選。

特朗普之前承諾，他將任命一位“非常有才能的女性”。特朗普周一證實，有兩位女性最有可能被提名：一名48歲的天主教徒，一位是芝加哥第七巡迴法院的法官艾米·科尼·巴雷特，天主教徒，現年48歲；另一位古巴裔但本人出生於佛羅里達的法官，另一位是亞特蘭大第十一巡迴法院的法官芭芭拉·拉戈亞，古巴裔但本人出生於佛羅里達。

金斯伯格的遺體周四周五將陳列在國會供民眾瞻仰，將在下周在華盛頓附近的阿靈頓國家公墓下葬。周五起，眾多的民眾手持鮮花和蠟燭，在最高法院門前悼念，留念。