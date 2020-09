環時爆滙豐銀行將被北京列入不可靠實體清單   滙豐股價暴跌

法新社引述環球時報報道說,北京很可能將英國滙豐銀行列入不可靠實體清單中的第一個。在香港反送中等諸多問題上與北京保持一致的滙豐銀行為何會遭受如此嚴重的制裁?

中國政府周六發布針對外國實體的《不可靠實體清單規定》,對列入不可靠實體清單的外國實體,可視情況限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動,限制或者禁止其在中國境內投資等。這一不可靠實體清單是在中美衝突的大背景之下設立的。

環球時報披露滙豐可能成為不可靠實體清單的首個企業之後,滙豐銀行的股票周一開盤下跌了4%,為1995以來的最低,投資者對滙豐銀行是否有可能在其主要業務地中國大陸與香港繼續發展持有懷疑。

事實上,自從華為孟晚舟事件爆發之後,滙豐銀行就成為北京攻擊的對象,北京譴責滙豐參與了美國在孟晚舟事件上“鉤陷以及惡意造局,拼湊材料以及捏造罪證”的活動,並且譴責這些活動是“蓄謀已久”。對此滙豐銀行一律予以否認,並且在幾個月前發表的一份公告中強調“希望社會各界能夠充分理解跨國銀行必須遵守國際規則”。中國官媒環球時報今年七月就威脅說,滙豐銀行出賣客戶,並且指出“即使中國政府不作為,中國人民也必將唾棄滙豐,並將滙豐在中國的業務逼入死胡同。”

除了被北京列為不可靠實體之外,滙豐銀行還成為國際記者調查聯盟9月20日公布的調查報告中的攻擊對象,它與其他四大銀行JPMorgan, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon被譴責多年來被犯罪集團所利用從事大量的洗錢活動。

調查顯示,多年來國際販毒組織成員,發展中國家大規模挪用公款的政府高級官員都能夠自由地出入上述金融機構,儘管銀行的工作人員對此早已提出警告。調查報告指出,上述銀行在最近二十多年來繼續被洗錢犯罪組織所利用。對此,英國滙豐銀行向調查記者組織表示,滙豐銀行一向遵守國際規則,舉報任何可疑的行為。