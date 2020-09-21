蔡霞：高科技全天候監控 中國進入精緻極權統治時代

因批評中共已淪為“政治殭屍”，呼籲撤換習近平而被開除黨籍的前中共中央黨校教授蔡霞日前表示，中共利用高科技全天候立體型監控中國社會，強力打壓不同意見，法律成為為該黨鎮壓人民的工具，使得中共進入超過毛澤東時期的精緻極權統治時代，野蠻和兇殘程度不亞於希特勒。但是，習治下的中國面臨複雜多變的國際國內環境，社會充滿了偶然性。

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蔡霞近日接受自由亞洲電台節目專訪時指出，部分學者認為中國對外開放後，民眾不再封閉，公民社會也在成長，呈現後極權時代的狀態。但她認為，中國現在“是從威權時代退回到精緻的極權時代”。這種精緻的新極權時代超過了歷史上的毛澤東時期，在它的野蠻和兇殘程度上不亞於希特勒，甚至於它比希特勒更為兇殘。

蔡霞指出這一精緻的極權時代有三個特點：第一，中共全黨乃至中國全社會，都在高科技的全天候立體型的監控中。第二，習近平用規矩及反貪腐，作為打壓黨內不同意見的手段，借清洗手段，讓黨內的反對者無法產生壓制的力量。

蔡霞提出的第三點則是，習近平在中共第18屆四中全會時提出黨要“依法治國”，但不健全的法律制度，讓法律成為鎮壓人民的工具。另外，由於中共掌握所有國家資源，一旦民間出現反對聲音，便籍由取消退休金、開除公職等方式進行壓迫。

她還提到，過去自己曾以為企業家如果在體制外就可以倖免於難，但如今中共政權又利用階級鬥爭的語言，將民營企業家描繪成民營資本家，藉由資本家剝削有罪的形象，讓國家有理由在政治上產生歧視，進而用各式各樣的工具進行打壓。

面對中國當前的問題，蔡霞認為，不應指望中國內部可以改革，“只要習在這個位置上，這個僵局是打不開的”，換人是第一步。第二步就是必須拋棄這個制度。

蔡霞也提到，習近平獨裁的起因不單是個人問題，中共黨內體制問題是根本，只有將權力按照民主的方向去分權制衡，才有辦法解決。

蔡霞還認為，除了“習家軍”外，“換習”是中共黨內普遍的共識。但她也表示，體制內按照正常程序撤換習近平幾無可能。但是，中國在習近平治下走到現在這個階段，國際國內環境複雜多變，突發因素突發事件不能排除。她認為中國的將來“有可能充滿了偶然性”，或許在一個偶然的突然事件或者偶然的導火線，“一下子就把局面給炸開了”，是不是習就能下台，也很難說。

蔡霞認為，不能指望這個制度內部改革，必須是變革，整個的拋棄這個制度。