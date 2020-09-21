許章潤呼籲中國刑法學家反省立惡法罪過勿助紂為虐

遭清華大學開除的中國法學家許章潤就耿瀟男夫婦被捕案再發聲，痛陳中國存在多少“口袋罪”，“想治你，就把你裝進去”。呼籲中國刑法學家們深刻反省立惡法的罪過，不要繼續助紂為虐。

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獨立出版人，為一大批公職人士奔走呼號的耿瀟男被以“非法經營罪”抓捕後，許章潤教授9月10日發出『就女子羈獄致暴政書』，奉勸當局還耿瀟男夫婦以自由，還這個世界以公道：“別作惡，放下屠刀”。9月17日，許章潤發出『致疑刑法學家』，呼籲刑法學家不要出賣自己，知錯就改。

許章潤指出，1979年『刑法』曾規定，“投機倒把”與“流氓”兩罪，多年來成為“拿捏隨心”，不知冤枉了多少人，成為所謂的“口袋罪”，“想治你，就把你裝進去”，後來才得以修訂，算是知錯就改。

許章潤指出，現在所謂“尋滋”、“煽顛”與“非法經營罪”類同於已經廢除的“投機倒把”與“流氓”罪，也是一大口袋罪，而且把這一罪行引入出版業，更是牛頭不對馬嘴。作者認為，政府壟斷出版資源，嚴控書號，整個出版流程實行人類史上最嚴苛的書報檢查制度，小型私營出版舉步維艱，逼得他們不得不為生存而遊走於法律的邊緣。“一旦從業者言論‘出格’，得罪有司，便可以隨時據此論罪。”

作者認為，法律不能成為執法者選擇性適用以鉗制言論的工具，否則將人人自危。因此，現行刑法第225條，一旦擴大適用與出版業，“可謂不折不扣之惡法”，惡劣影響所及，超出出版行當。許章潤表示，耿瀟男夫婦不幸裝入這一“口袋罪”。

作者認為刑法學家首先應捍衛國民權益與公民自由，對公權極限濫用必須警惕，“至少，必須設置有望達致平衡的法律機制，否則，法網恢恢，反倒人人自危矣。”

但是作者指此間的刑法學家們，多數是“辦事員”，熱衷於“槍桿子刀把子”那些陳腐的專政教條，“獻上忠誠，出賣專業，助紂為虐......”“出奇地平庸”，所謂“非法經營罪”這樣的法條，“便是他們的平庸對於社會的報應”，更有極少數者，“鐵心自首，深刻周納，喪盡天良，不過是維辛斯基式的幫兇”。

許章潤表示，從事法學四十年，自己的專業稟賦與知識資格，非任何官方機構所能剝奪。他願以此文為耿瀟男夫婦辯護。“惟願正義如滔滔江河流暢大地”。