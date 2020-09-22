中國公民記者張展報道疫情遭拘押4個月後被起訴

中央社報道，曾任中國律師的張展，5月份在武漢報導2019冠狀疫情時，遭上海警方跨省逮捕。經4個多月關押後，張展的委任律師證實，近期收到她被起訴的通知。除了張展，還有公民記者陳秋實、方斌和李澤華等人在武漢報導疫情時先後失聯，陳和方兩位目前無音訊。

廣告 繼續瀏覽後續

自由亞洲電台報導，張展的律師聞宇18日在微信上留言表示，當天接到檢察院電話，指張展的案件已經移送法院。報導引述聞宇說，案子是8月18日移送到檢察院，移交後法院還要分配給具體的法官審理。

報導指出，外傳張展之前在看守所內長時間絕食抗議，身體虛弱，遭強制灌食，身體狀況引人關注。

中國人權律師團9月20日發布聲明指出，張展不畏風險到武漢疫情一線，以文字、影片和現場解說等形式，“如實提供了官方媒體不予報導的大量疫情信息，贏得普遍讚揚”。

這個聲明說，上海警方5月14日跨界在武漢逮捕張展，第二天以“莫須有”的“尋釁滋事”罪名刑事拘留張展，6月19日以同一罪名將她逮捕。

該聲明指出，張展遭受“政治迫害”，上海警方和檢方非法設限、惡意刁難辯護律師，並變相剝奪張展母親委託律師的會見、閱卷權利。

聲明認為，張展“不構成任何犯罪”，基於人道考量，應駁回檢方起訴，宣告她無罪並立即釋放。

現年40歲的張展曾擔任律師，後來因參與維權而被吊銷律師執照。 2019年9月，張展因在上海街頭舉傘要求結束社會主義制度、共產黨下台，而被上海警方以涉嫌“尋釁滋事”為由刑事拘留。

除了張展之外，之前還有陳秋實、方斌和李澤華等公民記者在武漢報導冠狀肺炎疫情時被失聯。