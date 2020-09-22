中國病毒對政治病毒 中美在聯大互轟

在美國總統特朗普聯大發言指控北京疫情管理失控，致使其蔓延全球，導致無數人喪生，並把這一病毒形容為“中國病毒”之後，中國代表在聯合國指責特朗普傳播“政治病毒”。

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中國駐聯合國大使張軍周二指控美國總統特朗普“傳播政治病毒”，指責特朗普在聯大針對中國早期疫情管理失控的發言“毫無根據”。

這位中國駐聯合國代表說，在國際社會艱苦奮戰應對新冠病毒之時，美國卻在聯合國大會上散播政治病毒。

稍早些時候，特朗普在聯大發言中，指控北京在武漢疫情爆發初期，限制本國人員流動，取消國內航班，卻任憑大量班機離境，導致新冠病毒擴散全世界。他要求聯合國追究中國對疫情擴散全球的責任。

但是，中國駐聯合國大使張軍反駁美國針對中國的指控“毫無根據”。這位大使稱，“美國發出的噪音與聯合國大會的氣氛絲毫不能兼容”。這位大使還強調中國對美國的貢獻：中國設法幫助美國應對新冠疫情，救助人命，幫助一些人走出絕望的處境。然後語調強硬地抨擊美國抗疫“全面失敗”，“成為全球死於新冠疫情人數最多的國家。”

張軍指責美國總統“利用聯合國大會講壇挑起對抗”，從而“削弱”這一世界組織。

中國國家主席習近平稍早些時候通過視頻在聯大一般性辯論上發表講話，習近平表示，支持“世界衛生組織關鍵領導作用”，“推進國際聯防聯控，堅決打贏全球疫情阻擊戰，反對政治化、污名化。”

習近平不點名地批評美國說，各國應“摒棄意識形態爭論，跨越文明衝突陷阱，相互尊重各國自主選擇的發展道路和模式”，習近平警告：面對疫情發生以來的新形勢，面對經濟全球化大勢，不能“像鴕鳥一樣把頭埋在沙里假裝視而不見，或像堂吉訶德一樣揮舞長矛加以抵制。”

習近平似在警告美國又似在自許：“國家之間可以有競爭，但必須是積極和良性的，要守住道德底線和國際規範。大國更應該有大的樣子，要提供更多全球公共產品，承擔大國責任，展現大國擔當。”

美國指責中國在南中國海的擴張野心，以及其鎮壓香港民主派，威脅台灣的舉動，習近平則稱：“中國沒有進入冷戰的願望”。