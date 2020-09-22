中國的死磕 西方的選擇

美中關係緊張不斷升級也引發的國際社會的擔憂，法國世界報記者認為無論是美國總統特朗普強勢，還是歐盟期望與中國建立競爭夥伴關係，似乎都無法阻止北京向世界第一大國發展的目標。而法國智庫認為新冠危機成為讓全球關係進入一個新時代的標誌，在美中不斷較勁的競爭中，歐洲需要建立一個新的發展模式。

廣告 繼續瀏覽後續

中國與西方關係緊張

美國的甲骨文及沃爾瑪與中國字節跳動就TikTok交易達成協議後，各方對內容發表的聲明卻互相矛盾，顯示美中在科技領域的較量更加撲簌迷離。

世界報駐京記者勒梅特寫道，包括世界第一大強國美國在內的西方世界不知如何應對中國，由於華為事件引發加拿大與中國緊張關係，加拿大昨天宣布取消與中國自由貿易談判，如同澳大利亞這個中國昔日緊密貿易夥伴反目為仇，成為目前最激烈的競爭對手之一。

面對中國，歐洲情況如何呢 ? 記者勒梅特指出歐中於9月14日舉行視頻峰會避免顯示歐中雙邊談判的巨大失敗。當2019年德國總理默克爾邀請習近平出席今年的歐中峰會時，旨在簽署已經談判7年的歐中貿易協定，但是視頻會議後歐委會主席馮德萊恩表示歐中雙方觀點相聚甚遠。

在將近20年前，當中國於2001年加入世貿組織的時候，西方人看到的是中國這個大市場，隨後在2008年中國舉辦奧運會標誌着中國開始與西方展開競爭，而自從習近平在2012年擔任國家主席以來，中國選擇在經濟，意識形態和軍事上全面於西方對抗。

近期台海緊張局勢再度升溫顯示中國不害怕與美國發生軍事衝突。首爾延世大學教授魯樂漢指出，美國首次把中國視為與其處於同一水平的國家，也是第一次把中國界定為對手，而且認為中共威脅美國利益和國家安全。

歐洲如何看待中國

因美國把中國視為首要威脅而展開對中共的制裁，歐洲目前認為與中國是系統性競爭夥伴關係，但是這會持續多久?

歐盟希望捍衛多邊主義和與中國進行對等交往，但是問題是雖然中國口頭上說捍衛多邊主義，但是無論歐盟費盡口舌中國不想與歐洲進行對等交往，而且包括中國，美國，俄羅斯和巴西都不願意維持多邊主義的國際關係。

歐盟在中國商貿協會最新報告指出，歐洲人認為中國領導人在經過40多年打開國門走向世界的過程中會繼續保持開放政策，但是最近幾年中國的變化越來越讓歐洲人感到中國如同18世紀清朝乾隆皇帝向英王喬治三世所說的，清朝帝國物產豐盈，無所不有，無需外夷貨物。

西方不滿 中共繼續死磕

中國逐漸引起西方國家的不滿甚至仇視情緒，而中共無動於衷，也不會改變政策，還要按照既定計畫在2049年成為世界第一強國。

目前事態發展對中國有利，因此中國政府為什麼要改變呢？

根據經合組織最新預測顯示由於新冠疫情席捲全球，各國經濟受到重創，中國今年可能是G20國集團中唯一的一個經濟有增長的國家，顯示出華盛頓在18個月前向北京發起的貿易戰目前還沒有取得期望的效果。

中共採取具有代表性的做法回應美國進一步的制裁，也是向西方的"野蠻人"發出的一個信號：就是不要指望中國政府有任何改變，就在9月16日特朗普政府考慮如何處置TikTok在美國的命運時候，習近平重申共產黨在中國私人企業中的作用，就是告訴私企要繼續愛國和高舉社會主義的旗幟。

無論華盛頓還會採取什麼制裁行動，北京已經準備好在未來幾年與西方關係緊張，而美國與歐盟之間的缺少團結目前還無法改變習近平的選擇。

法國Millénaire智庫認為新冠危機成為讓全球關係進入一個新時代的標誌，顯示經濟全球化和自由貿易的局限性，而在美中不斷較勁的競爭中，歐洲需要建立一個新的發展模式。