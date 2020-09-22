任志強認罪？謎團重重

北京法院以貪污等四項罪為名，判處曾怒指習近平不過一介脫光衣服還要當皇帝的任志強18年重刑。法院通告稱，任志強認罪，不上訴，許多人難以置信。

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法庭對任志強的判決書中有這樣幾句話：“自願如實供述全部罪行，承認所指控的全部犯罪事實，並自願接受法院判決”，“宣判後，被告人任志強當庭表示服從法院判決，不上訴。”

在中共黨比法大，黨決定量刑尺度的環境下，除習近平尚未上位時對薄熙來的審判破天荒呈半公開狀態，中共官員審判過程幾乎都很神秘，到最後公布一個預訂的結果，一概加上“本人認罪，不上訴”，幾無例外。因為他們知道本黨的運作，“坦白從寬，抗拒從嚴”，一些披露的信息顯示，如果你不接受，你抗訴，你將可能得到更嚴厲的懲罰。包括你的子女，家庭都將受到拖累，因此，我們看到的一律都是，服罪。所謂“坦白”無法是脅迫的代名詞。

任志強的情況不一樣，他是紅二代出身，曾經的地產大亨，政經兩界，頗有人脈，他又是一位公知，他以體制內極其罕見的敢於對習近平嚴厲批評而使世人皆知。他能夠服罪嗎？網上有人問，任志強，任大炮有什麼罪？他為什麼要認罪？在中國民間，不少人認為任志強不過是批評了習近平，貪污罪等等都是指鹿為馬，欲加之罪。

原『冰點』雜誌主編李大同對美國之音和中央社均表示，四大罪名都是當局栽樁給任志強的。任志強根本不可能有罪，任志強在任時年薪700多萬，沒有必要貪污，關鍵是他已經經過中國政府機構非常嚴格的離職審計，審計機關並將審計結果通過媒體公布出來，如果現在指任志強有罪，是否扇自己的臉？

李大同表示，當局如果有底氣，可在網路上做民調，看有誰相信這項判決是真的呢。“不會有人相信”，他指當局也明知大家不會相信判決，可說是“無以復加的無恥”。

至於說任志強服軟認罪，李大同認為，任志強是因為中共當局將其兒子作為人質，才被迫服軟認罪。今年3月任志強被抓時，他的大兒子和秘書一度也遭抓捕。

著名記者高瑜接受自由亞洲採訪時也對任志強是否認罪提出質疑，如果任志強自願認罪，為何開審時要選擇自辯？她認為官媒的報道矛盾百出，任志強沒有認罪，它也可以報道說你承認了，供認不諱雲雲。高瑜也認為，任志強不上訴，肯定與兒子受到要挾有關，這背後有一定的交易。

紐約時報分析：法院還在聲明中說，任志強已接受了判決，且不會上訴。問題在於他的案件是被秘密審理的，即便是按受到中共控制的法院處理政治敏感案件的標準，該法庭的判決也堪稱迅速。

任志強審判是秘密進行的，北京法院門外如臨大敵，人們根本無法靠近。法院內部究竟發生了什麼，任是否受到了脅迫，是否將兒子的命運與他必須認罪聯繫在一起，甚或，他被威脅如果上訴，將會加罪，甚至會判處死刑？外界都無從知道。

有分析人士指出，法庭的判決，凸顯了中共控制下法院的黑社會性質，一旦你被指涉嫌犯罪，法院幾乎百分之百地判你有罪，尤其涉及重案大案，領導人的指令就成了法院量刑的標準。任志強把批評的矛頭直指中共領導人習近平，任在被捕時，許多分析人士認為，可能會重判，但判的如此之重，還是非常意外。

任志強被判18年公認判得很重，任志強現已69歲，有網民指當局這是要任志強把牢底坐穿，死在監獄的勢頭。推特上也有網民質疑，“人算不如天算，習近平還能當多少年？”