任志強遭重判 分析指其擊中了習近平的要害

任志強被判刑十八年，判得很重，一些分析指，任已年屆69，判他十八年，差不多就是讓他永遠不能出獄。北京法院列舉的四項罪完全依據中共當局開除其出黨的思路，全是經濟罪名，掩蓋了抓任志強全是因為他反習的核心問題。

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任志強離職時當局專門做了審計，結論，沒有任何經濟問題，如果北京當局審計機關當年在任志強離職時的審計應視為具有官方效力的話，任志強應是清白無罪的，否則應與當局同罪。

任志強判重刑後看民間的反應，幾乎很少有人認為這一罪名是真實的，任志強朋友王瑛最早指出這是“政治判決”，得到許多人認同，法院判決通告出來後，微博上除了留在前面幾條像是機器發射的一致贊成的幾個字，其他評論一律清空，為何，顯然沒有好話。從偶爾捕捉到的“漏網之魚”看，都在暗示任志強的要害是“犯上”，海外自由網絡的評論，幾乎清一色地認為任志強是因言入罪，是因為批評了習近平，所以習近平要置其於死地。一位不願披露姓名的了解權力機構運作的人士稱，習近平實際上可能想要任志強的命，雙方“博弈”的結果，“去掉一個最高分，減掉一個最低分，判了18年”，這一殘酷的細節無從核實，但是判任志強18年，不少人認為，事實上幾近於無期徒刑。

習近平為什麼對任志強“恨之入骨”呢？不少人指習近平不可能放過任何一個敢於“冒犯”他的權威的人，何況任志強，已不僅僅是冒犯，而是嘲諷加韃伐了，3月初，他撰文諷刺習近平像一個“剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜”，而且“誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡”，戳得很透很痛。

有兩位作者不約而同，認為關鍵是任志強擊中了習近平的要害。蘇曉康在其『任志強才是關鍵吹哨人』一文里稱任志強是 “問責習近平第一人”。他認為，2月23日習近平召開全國上下約17萬人抗疫恢復經濟的大會，任志強就開始問責：

---去年12月發生了什麼？

---為什麼沒有及時公布資訊？

--為什麼會發生1月1日中央電視台追究八名謠言者的新聞？

---為什麼會有1月3日的訓誡？

--為什麼會有1月3日對美國通報的疫情資訊？

“任志強一連串追問，都是要害問題”，“習至今不但不向武漢人、向中國人、向世界解答，反而千方百計掩蓋疫情在武漢爆發的真相，不提供零號病人數據，阻止國際專家考察武漢P4實驗室。”

時政評論人士呂月在『任志強轟中習近平要害』一文中指出，任志強那句“一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜”這樣的詞句非常深入人心，世人都認為任志強犯了中國社會的大忌，因而因言獲罪，從而模糊了任志強那篇文章的主旨。主旨是什麼，就是任志強對領導人導致一場蔓延全球災難的一連串問責。作者引據不久前在美國出版的伍德沃德新書《憤怒》中披露的今年特朗普與習近平兩次電話交談的細節分析：武漢疫情是習近平竭力要掩蓋的國家秘密，是他的要害。而任志強的檄文，擊中的正是他的要害。

習近平不想回答的這些問題幾乎是國際社會今天不斷追尋的問題，隨之關聯的是新冠病毒的病源，以及真實的死亡人數。而一個體制內，且出身於紅二代的人，如此詰問、審視，他不能容忍。

任志強好友、中共黨校前教授蔡霞在任志強判決之前就表示，打壓任志強，用經濟犯罪來懲罰他，是要給大家發警告，是殺一儆百。是要給全黨看的，尤其是給紅二代看的。

習近平預感到一種顛覆性的危險？