台軍今晨大規模演習蔡英文稱不能讓別人在台灣領空耀武揚威

中國外交部昨天否認有所謂「海峽中線」，台灣空軍今天清晨立即針對全島各類型軍事基地展開中共空軍來犯的大規模演習，各機場戰機起降頻繁，防空雷達頻頻鎖定「來犯敵機」F-16；總統蔡英文今天早上親自前往澎湖視導台灣空防第一線的「天駒部隊」，她對空軍官兵強調，不能讓別人在台灣的領空耀武揚威。

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18日起連續幾天，中國空軍都在台海演習，並數度越過海峽中線，導致兩岸情勢緊張，據了解，共18日中國軍機越過海峽中線時，台灣軍機升空喊話驅離時說，「你已飛過海峽中線，立刻轉向脫離」，中國飛行員則響應說「沒有海峽中線」，不理會警告，繼續穿越海峽中線，但雙方對話情緒平和。

中國外交部發言人汪文斌昨天響應詢問時公開表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線」。台灣外交部昨晚立即對此發言強烈譴責，要求中國停止赤裸裸的擴張主義，回歸文明的國際標準。

今天清晨五點半，台灣空軍無預警實施「聯翔操演」，全台戰機紛紛緊急起飛，模擬反應接戰與制敵空襲，各軍用機場周邊民眾都被戰機頻繁起降的聲音吵醒。

這項操演主要由位於花蓮與嘉義的F-16戰機扮演假想敵，模仿中國空軍在戰時對台灣可能空襲的飛行路線，以無預警的方式測驗地面的天弓飛彈部隊、愛國者防空飛彈部隊、地面的戰機緊急升空對抗，以及海上軍艦的反應。

台灣總統蔡英文今天上午前往澎湖馬公基地慰勉「天駒部隊」，天駒部隊是台灣空防的第一線，每年4月至9月IDF經國號戰機進駐馬公機場，最近因應中國戰機擾台，天駒任務將延長到年底。

蔡英文向官兵致詞說，在警戒室和飛行員見面時，聽取近期攔截、驅離共機的英勇表現，她對空軍官兵很有信心。她說，身為中華民國的空軍，「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。

台灣外交部長吳釗燮今天針對中國外交部「沒有海峽中線」的說法表示，中華民國台灣是一個主權獨立國家，政府在領土範圍內行使排他性的管轄權，這是一個事實，也是台海兩岸的現狀。

他說，台灣與中國以海峽相隔，多年來台海中線是避免兩岸軍事衝突、維持台海和平與穩定的象徵；中國外交部的說法就像在香港強加「港區國安法」，摧毀了香港的一國兩制，而關於台海中線的說法則等同摧毀台海現狀。

他說，外交部除代表政府對中國外交部的說法予以強烈譴責，要求中國政府回歸到文明的國際標準，也呼籲國際社會正視中共軍機不斷跨越台海中線，破壞台海兩岸穩定和平及威脅台灣民眾的事實，並予以強力譴責，要求中國政府停止相關說法與作為。