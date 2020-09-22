宿舍喊樓、 畫船離校... 中國高校學生抗議校園封閉防疫管制

儘管中國目前已走出新冠疫情，但多數大學校園仍然保持對學生封閉管理等嚴格防疫措施。長期封校的不便、疲勞、生活費用上漲，導致部分學生憤怒不解，近期不斷爆出抗議反對聲音。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法語部常駐北京記者拉加德（Stéphane Lagarde）報道，西安外國語大學學生黃昏中在宿舍樓陽台上集體喊樓的視頻幾天來在網上瘋傳，近30分鐘的喊聲反應了中國大學校園中的這一情緒危機，此前8月13日，中國教育部和國家衛生委員會發文建議所有高校學生留在校園內，以避免新冠病毒再度傳播。

一名在北京就讀法律的朱姓大學生說，“我們9月12日進校園，已被關了一個多星期，不允許外出，但食堂員工可以進出、校園內的居民，送貨人員和訪客也可以視需要進出，就是學生不行。 ”

報道說，對於學生的限制並不針對教職員工，據《中國新聞周刊》的一項調查中，93％的受訪者表示不理解在放開其他人員行動限制後為何要獨限制學生。一些學生也對重複不斷的健康檢測感到疲勞不堪。在浙江溫州醫學院就讀的學生劉子友（音）說，“每天我們都必須彙報自己的健康狀況，因為不能外出，我們就點外賣，但外賣小哥不能進來，就將外賣放在宿舍門前”

高校都在校園人口設立路障和紅外體溫檢測，有身穿制服的保安檢查人員進出，尤其是送貨的人員，通常都會被禁止進入，而在社交網，一些學生抱怨食堂的擁擠和物價上漲，有人留言說，“食堂飯菜漲價，校園的雜貨店也漲價，水果尤其貴”。“價格上漲，質量下降”。

令學生感到沮喪的是，儘管當局仍然保持謹慎，但中國在一個多月來並沒有出現新的感染病例。

中國疾控中心一位專家最近表示，擔心新冠疫情將會在秋冬季反彈。一些學生父母說理解政府的這些措施，包括一些高校取消他們可能和孩子團聚的十一國慶假期。姓朱的北京學生則感到不滿，他說，“即使是家在北京的學生國慶節也不能外出，我認為這種封校沒有意義，只是學校領導害怕承擔責任，因此把學生關在校園”， “這並不能有助於遏制病毒”。

一些學生嘗試以各種方式打破限制，網上曾傳武漢體育學院學生因厭倦了關在宿舍上網課，而從毗鄰校園的東湖畫船離開學校。

劉子友說，“開學的前三周，我們大部分都是上網課，如果去教室上課，就是隔開距離的有限位置。而國慶節假期我們不能離開本市。即使離開學校也必須要有特殊許可”“很多學生都在為假期發愁”。

假期你在做什麼？我正在上大學。在新浪微博上“高校應該封閉管理嗎？”的標籤有近5億的觀看。