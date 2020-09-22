法國前駐華大使：人權民主法治是歐洲發展多邊外交的基石

法國離任不久的駐華大使黎想（Jean-Maurice Ripert）在9月14日歐中峰會結束之後接受了與法國國際廣播電台同屬的法國國際媒體集團旗下的法國24小時全天候電視台的專訪。他在訪談中介紹了近年來歐盟對中國的立場的轉變以及在他看來今後歐洲外交所必須堅守的原則。他在訪談最後強調指出歐盟必須回歸到上個世紀四十年代二戰之後說制定的最基本的多變外交規則，不忘初心，重新將人權，民主以及法治列為歐洲外交之本，因為只有這樣，歐洲才能夠更好地捍衛自己的利益。

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主持人： 大家好，歡迎收看法國24小時電視台的專訪節目。今天邀請的嘉賓是法國外交一位久經沙場屢屢擔任要職剛剛離任法國駐華大使的Jean Maurice Ripert 。在剛剛結束的歐中峰會上歐盟首次向中國顯示他對中國已經不存幻想，這只是口頭上的表述還是歐盟切實的立場？

Jean-Maurice Ripert ： 我認為這是真實的，因為我們只要聽聽歐盟民眾的反應，在民主國家公眾輿論舉足輕重。而歐盟民眾都對中國對新冠疫情的處理方式感到震驚。我在這裡利用今天的機會必須做出澄清，中國的口罩其實並不是贈送的，而是出售的，至少歐盟國家都是出錢購買的。其實歐盟對中國的立場轉變並不是從9月14日的歐中峰會開始的，幾年前歐中峰會就已經緊張艱難 往往無果而終。記得2017年我出任駐中國大使那年歐中峰會都未能發表共同聲明，之後各國各自為政。 兩年前歐盟才重新提出就投資協議展開談判，但是談判沒有取得任何進展。所以歐盟對中國早已不存幻想尤其是歐盟在中國的企業抱怨中國的投資環境每況愈下，這也是為什麼歐盟在一年半前將中國定性為既是合作夥伴，但又是系統性的競爭對手，這一措辭在外交上是非常嚴厲的。

主持人：好，但是，我們是否可以說，中國的戰狼外交會比以往更加低調？記得之前中國駐法大使曾經對法國治理疫情的策略發表不太適當的批評言論，您認為他們是否比以前顯得低調？

Jean-Maurice Ripert ：我認為是恰恰相反，因為中國主席習近平與共產黨不僅不再蒙住他們的嘴巴，而且還鼓勵他們對外發聲，有人說中國駐歐盟大使似乎相對理智。總而言之這些大使代表的是習近平不要忘記大使雖然直接歸外交部長管轄，但是他們代表的是習近平，因為是習近平任命他們的。而習近平是終身制，當然習近平在今後幾十年會走過場的當選。在中國有人反對習近平，這些大家都知道，習近平在19大召開之後 化了一年的時間才召開了四中全會，今年的北戴河會議非常不順利。中國媒體多少披露出一些跡象， 還有些大學學者在發聲，但是他們往往很快被消失。在中國如果有人被消失 那就是說明還有批評之聲。所以，我並不認為戰狼們會偃旗息鼓，恰恰相反 習近平第二任期同之前相對比變得更加強勢。我剛剛到中國上任的時候他們就把以前毛時代的長征等歷史翻出來，試圖告訴中國人再艱苦的時代都挺過來了 中國可以自力更生依靠自己，似乎在為再一次閉關鎖國做好準備。當然，在中國也有人反對，但是，這些人我們看不到。

主持人： 歐洲面對中國是否擁有真正的自己的對策？還是僅僅是追隨美國，僅僅是搭乘美國的便車？

Jean-Maurice Ripert ：不，不是，必須指出的是歐盟是全球第一大貿易經濟體，歐盟的利益至少有一半同美國相同，唯一不同的是歐盟不會採取特郎普政府一樣的手法。當美國因向世貿組織上訴捍衛他的利益時，歐盟也會採取同樣的行動。此外，歐盟要求與中國簽署投資協議，同外界傳聞有所不同的是，中國人並不希望簽署此一協議，他們要求的是貿易協議，歐盟對此的回答是沒有投資協定就不會有貿易協定，因為投資協定對歐盟企業至關重要，歐盟要求中國尊重對等原則，中國政府經常提到雙贏 那麼現在是實施的時候了，這就是周一歐中峰會時歐盟提出的要求。

主持人： 您是多邊外交的推廣者，您對今天要從事外交工作的年輕人有什麼建議？在新冠疫情蔓延全球各國自掃門前雪的今天，如何發展多邊主義？

Jean-Maurice Ripert ：我認為新冠危機顯示我們從沒有象今天這樣需要多邊主義，當聯合國，當世衛組織不能正常運作時，我們更加需要協調一致。不過，今天我們面對的問題是有美國中國與俄羅斯這樣的霸權國家，他們的行為偏離了上個世紀四十年代聯合國制定的運行規則。我們必須回歸到最初制定的原則，這一點十分重要，必須捍衛我們的價值。只有這樣我們才能夠捍衛我們的利益，人權，民主法治等二戰之後我們說推崇的價值是我們發展多邊主義的基石。今天的年輕人們必須為之而奮鬥，因為他們的未來取決於此。