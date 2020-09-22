法國總統馬克龍聯大會上要求派遣國際調查團前往新疆調查維吾爾人權

為了平息國際社會對維吾爾人處境的憂慮，法國總統馬克龍周二在第75屆聯合國一般性辯論大會上要求派出國際調查團前往新疆展開調查。這是法國總統首次在聯合國大會上針對中國維吾爾人權問題發言，這意味着歐洲對中國人權問題的態度愈來愈清晰和不甘示弱。

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馬克龍不點名地針對中國表示，基本人權是普世的，它不僅僅是西方的價值觀念，不能一提到人權就拿出干涉內部事務的理由來對抗。

馬克龍在這裡指的是北京當局一貫的態度，每當西方領袖或西方團體向中方提出人權問題時，中方總是以“不能幹涉內部事務”予以拒絕。

馬克龍接著說，尊重人權是聯合國的基本原則，它早已寫進聯合國憲章，各成員國自由地簽署了這一憲章，並且承諾尊重人權。這就是為什麼法國要提出這樣的要求，即，考量到國際社會的關切，應在聯合國主導下，派出一個國際代表團前往新疆，實地了解當地維吾爾少數民族的生存處境。

根據聯合國專家以及國際人權組織，至少一百萬維吾爾人以及當地其他少數民族被強行集中在封閉的“中心”進行“再教育”，人權組織稱這些所謂的教育中心形同集中營，在網絡上，不少流落在西方的維吾爾人通過視頻控訴，他們的親人被關進了這樣的中心後毫無音信。北京則辯護稱這些中心是職業培訓中心，旨在拔除恐怖主義和極端主義的根基，拒絕外界“干預”，因為這是中國的內部事務。

聯合國一般性辯論大會伊始，華盛頓和北京在新冠疫情等諸多議題上對抗激烈，在特朗普和習近平之後發表演說的馬克龍針對此表示，對華盛頓和北京在聯合國講壇上的對抗感到“遺憾”，呼籲國際社會應聯合行動，不要僅僅當看客。

馬克龍表示，今天的世界已經不能簡括為美中對抗，不管兩大國在全球的分量有多重。馬克龍表示，世界需要國際組織，歐盟應在國際社會扮演發動機的角色。他認為，歐洲聯盟經過應對新冠疫情，強化了聯盟之間的聯繫。此前，許多人都預告歐盟的分歧和軟弱無力，但是，歐盟通過這場疫情考驗，在主權、團結以及整合方面都得到歷史性的強化。

他例舉歐盟在動議分享對抗新冠病毒疫苗方面的帶頭性角色，“新冠疫苗是共同的財富”，歐盟的建議其中兩項來自法國，馬克龍認為這將對減輕窮國債務，幫助非洲國家應對疫情有巨大幫助。