港府打壓電影《理大圍城》《佔領立法會》上映前突評為三級

由香港紀錄片工作者執導電影《理大圍城》原定21晚起一連三日於香港藝術中心古天樂電影院上映，但港府在上映前兩小時突然評為三級電影，未滿18歲觀眾不能入場觀看，需要退票。推廣香港獨立電影的組織“影意志影院”21日在面書上發文指，《理大圍城》以及《佔領立法會》屢遭香港電影、報刊及物品管理辦事處為難（見圖），甚至被要求在片首加上警告字句。

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電影《理大圍城》及《佔領立法會》原定21日起至23日晚上7時45分在藝術中心古天樂電影院上映，三場放映會已全部滿座。

“影意志影院”發文指《理大圍城》及《佔領立法會》屢遭電影、報刊及物品管理辦事處為難，包括要求在片首加上聲明，其中《佔領立法會》需加上：“影片紀錄2019年7月1日立法會綜合大樓受到示威衝擊的嚴重事件，當中有部份描述或行為，根據現行法例可能會構成刑事罪行。”另《理大圍城》則要加上：“影片紀錄2019年11月在香港理工大學及周邊地點發生的嚴重事件，當中有部份行為可能構成刑事罪行。影片部份內容或評論亦可能未獲證實或有誤導成份。”否則電影或放映無期。

“影意志”批評該處的做法，但為令電影可順利放映，惟有暫時被迫接受條件，但會繼續上訴。

影意志發表的聲明如下：

香港電影、報刊及物品管理處要求《佔領立法會》及《理大圍城》片首加上聲明，我們要澄清這聲明並非創作人的意願。

《佔領立法會》及《理大圍城》一直為外界爭議度非常高的電影，導演團隊一直為真實紀錄各社會運動而不惜冒着各種風險，電影帶來的迴響及反應大家有目共睹。

但香港電影、報刊及物品管理處（簡稱電檢處）卻利用各種手段，逼使導演們需要作出非本人意願的聲明！如果不跟從指引，電檢處便可以利用行政手段令放映無法進行！

影意志表示強烈不滿電檢處以下行為：

1.以保障各方為由，實屬保障自己之實來強逼修改影片、2.要求影片開首作出聲明，但不願表明此為電檢處要求、3.以不知明原因推翻由電檢處發出的證明書、4.未能按時發出證明書，並將責任推卸於申請者。

影意志表示，今年7月中旬為舊版本影片申請電檢證明書，到了8月7日，即國安法生效約一個月後，影意志首次收到電檢處通知，表示需要在電影片頭加入由電檢處發出之警告字眼。影意志清楚表示此字句並不是出自導演團隊意願，並不會修改影片。電檢處表示，若不跟從指引，有機會令行政程序時間增加。

影意志於是在9月3日重新遞交申請，並於新版本影片中加入電檢處要求之字句，及標明此字句為電檢處要求。9月8日影意志收到電檢處通知，表示影片開首有不屬於此影片之告示字眼，要求刪改。影意志表示此要求不合理，電檢處不能在未執行檢視工作前便要求申請者進行更改；但對方亦一貫作風，以會引致檢視工作延誤等為由而要求進行修改。影意志只好立即按電檢處要求遞交新版本。

然而到了9月15日，當影意志致電查詢電檢進度時，對方則回應未能於本星期批核證明書。影意志表明早於9月3日已遞交申請，理應9月17日收到證明書；電檢處解釋因為9月11日才正式收到更新版本影片，當作9月14日才正式開始工作，故最快只能於9月21日發出證明書。（影意志：申請表已列明9月3日為申請日期，但因為電檢處內部審查緩慢而將責任推卸。）

電檢處在9月18日下午6時辦公時間已過後，才通知影意志需在片頭加上其提供的告示字句，並於9月21日當日交回新版本，否則未能於放映當日發出證明書；影意志重新要求要標示電檢處是發出告示者，並且需於放映當日收到證明書。電檢處回覆，告示並不能標明是電檢處發出，並且只能按照他們要求作出更改。

同時，影意志被告知原有舊版本的電檢證明書不能使用，因為新舊版本不可同時擁有兩張證明書（影意志不明所以，但對方亦無法列出清晰原因）

到了9月21日電影放映前兩小時，影意志才收到電檢處發出的證明書，而《理大圍城》被評為第三級級，需作出退票手續。

影意志表示，為了能順利放映，願意暫時接受此條件，但一定會繼續提出上訴，並澄清電影的告示聲明非導演及電影製作者的情願。