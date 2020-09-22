疫情失控泛濫全球 特朗普要求聯合國追究中國責任

美國總統特朗普今天在第七十五屆聯合國大會發言猛轟中國，再次以“中國病毒”形容新冠病毒，控告中國對疫情早期管理失控，致使病毒泛濫全球。

廣告 繼續瀏覽後續

美國總統特朗普以令北京當局憤怒的“中國病毒”這一名詞代稱新冠病毒，他表示這一疫情目前至少奪走全球188國無數條人命。特朗普指控北京在武漢疫情爆發初期，限制本國人員流動，取消國內航班，卻任憑大量班機離境，導致新冠病毒擴散全世界。

特朗普稱，“中國政府和差不多被北京控制在手中的世界衛生組織，錯誤地聲明不存在人傳人的證據。”導致全世界今天正異常艱苦地對抗這一“隱形敵人”。他說，聯合國必須讓中國對此承擔責任。

直至一月20日之前，中國政府通過其地方當局以及官方派出的專家表示，疫情可控可防，不存在人傳人。中國政府在1月20日才正式承認疫情已成人傳人之勢，全世界才知道了這一疫情的嚴重性。

世界衛生組織在武漢疫情初期，相信北京“可控可防”的說法。世衛秘書長譚德塞1月28日與習近平北京會面時，也使用了中國官方“可控可防”的宣傳口吻，並高度讚揚中國抗疫有成效。

在中國方面的堅持下，世衛組織遲至一月底才宣布全球進入緊急衛生狀態。這時候，新冠病毒早已從武漢蔓延全中國，並且從中國向全世界廣泛蔓延。

特朗普在新冠疫情蔓延早期，曾下令採取控制航班等嚴防措施，隨後，他對疫情採取的遲緩對應措施在美國國內受到許多批評。美國三月份以來疫情愈來愈嚴重，新冠病毒目前已在美國造成至少20萬人死亡，嚴重影響特朗普競選連任。

特朗普在聯大會上稱，美國發起自第二次世界大戰以來最強有力的動員，生產大量呼吸器，研發疫苗也已進入臨床試驗最後階段。特朗普還表示，美國會終結疫情大流行，進入一個繁榮、和平與合作的新時代。

特朗普隨後在貿易和環保方面也對中國進行了批評。