紐時：紐約市一名警員充當中共間諜被捕

根據紐約時報報導，紐約市一名警察因非法充當中國政府的“代理人”而被捕，聯辦檢察官指該警官向中國駐紐約總領事館提供有關居住在美國西藏人的情報。

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名為安旺（Baimadajie Angwang）、今年33歲的警員星期一被當局拘捕，他之前曾經是一名巡警，最近的職務是皇後區第111分局的社區事務警官。

報導引述紐約市布碌侖聯邦法院一份25頁的控訴書指，安旺在中國政府的指示下，收集和提供有關紐約西藏人的活動訊息，並尋求在這個少數民族中策反一些為中國提供情報的消息來源。

聯邦檢察官又指安旺曾邀請一名中國官員出席紐約市警察局的活動，為他提供與警界高層聯絡的渠道和關係。

紐時報導指，這宗事件令人關注中國政府到底對全美最大的警察局已有多大程度的滲透，以及對美國西藏人族群有多大的偵察範圍。

安旺是出生中國的西藏人，後來歸化美籍，他曾經獲得“每月一警”的榮譽，除了身為紐約市的警察，他也是美國陸軍預備役的上士，因此擁有取得高層機密的權限。

根據檢察官，安旺至少自2018年以來，經常性的與紐約兩名中國使館人員交流，其中一名使館官員被指是“負責消弭反對中國政府政策和權威的來源”。

檢控文件列出好幾次安旺與姓名不詳的官員之間的電話錄音，其中最近一次是今年1月。

2018年10月，安旺在電話建議這名官員一起出席皇後區一個新開幕的西藏人社區中心，聲稱可以在該處物色一些可能的“情報資產”。

報導指，安旺的律師對該案拒絕評論，紐約市警察局指2016年加入警隊的安旺，目前已被無薪吊銷職務。

在華盛頓，國際支援西藏組織的一名發言人在聲明中回應事件稱，這宗案件顯示中共不但在西藏進行打壓，而且還“伸延到全世界凡有西藏人可以自由表達意見的地方，從美國開始”。

安旺2019年5月在電話中向中國總領事館一名官員建議，策反美國西藏人成為中國間諜最好的方法，就是給予他們入境中國10年的簽證。