菅義偉將於9月25日晚與習近平舉行電話會談

據日本多方面的消息，日本首相菅義偉將與中國國家主席習近平在9月25日晚舉行電話會談。在電話會談中，菅義偉首先是直接向習近平傳達有關自己就任的事情，確認日中為重要的鄰國，對於種種懸案，進行積極溝通的必要性,而關於習近平作為國賓訪日之事雙方會怎樣應酬，十分引人注目。

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日中首腦直接交換意見，將是2019年12月安倍前首相訪華以來首次。

菅義偉20日晚與美國總統特朗普及澳大利亞總理莫里森舉行了電話會談，這是菅義偉在擔任首相後首次與外國首腦進行電話會談。

菅義偉近日多次表示不以中國為敵，他當選首相後中國國家主席習近平與國務院總理李克強16日致電菅義偉，同賀菅義偉當選。習近平在賀電中指出：中日互為友好近鄰，同是亞洲和世界上重要國家，發展長期穩定、友好合作的中日關係，符合兩國人民根本利益，也有利於亞洲和世界的和平、穩定、繁榮。

菅義偉在就任首相後，也接到韓國總統文在寅的賀信。韓國總統府21日宣布，已於19日收到菅義偉對文在寅的祝賀表示感謝的回信。

菅義偉就任首相後的外交活動從20日正式展開。他還將在當地時間25日（日本時間26日上午）紐約的聯合國大會上發表視頻演講。

日本共同社9月20日指出：政府消息人士如此解說“菅外交”的特徵稱：“將更加重視日中關係。與安倍外交的不同早晚會顯現出來。”意思是外交重點將稍微偏向中國方面，會推進日中關係。

背後有着這樣的考量，如果與美國步調過於一致，將動搖與經濟層面密切相關的中國的關係，這並非上策。