TikTok交易遇阻：特朗普拒絕 北京也不同意

TikTok與甲骨文和沃爾瑪上周末達成的交易可能要泡湯：特朗普表示在美國的TikTok必須由美國公司全部控制，否則不會批准；環時則宣稱，中國政府也不同意現有的協議。

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中國字節跳動ByteDance與美國甲骨文和沃爾瑪上周末就TikTok在美國業務達成交易後，美國總統特朗普表示，如果這家中國公司在美業務不是全由美國公司控制，就不會批准協議。

上周末傳出的劇情顯示，協議似乎已經達成：TikTok的母公司字節跳動同意讓美國甲骨文集團和沃爾瑪集團在未來TokTok在美業務的新實體中，分別掌握12.5%和7.5%的資本，以換取特朗普政府取消禁令威脅。

作為TikTok在美國發展業務的技術合作夥伴，甲骨文保證根據本地隱私標準存儲在美國的數據。法國費加羅報今天說，這種安排可以確保1億美國用戶個人數據的安全性，可是，特朗普政府在沒有提供證據的前提下，一直懷疑北京利用這款應用軟件刺探收集一億美國用戶的私人信息。

儘管字節跳動堅決否認為北京當局收集任何情報信息，但中國情報法第七條規定任何中國公民和實體都須配合情報部門搜集情報這一事實，讓中國公司百口莫辯。

周一早上，字節跳動在首次公開募股後表示，它將保留美國業務新實體80％控制權，並明確指出，根據這個協議，TikTok不出售本公司的算法和技術。甲骨文僅掌握在美國的應用程序源代碼，而沃爾瑪首席執行官則可與字節跳動的創始人和現任領導們同時成為董事會成員。

然而，特朗普要求字節跳動徹底將TikTok在美國的公司和業務出售給美國企業。他周一接受福克斯新聞採訪時表示，如果字節跳動保留在美國公司的80% 股權，“我們就不達成協議”。特朗普強調，甲骨文將擁有對TikTok的控制權。他說，“如果我們發現他們沒有全部控制權，我們將不會批准這筆交易”。

費加羅報述中國環球時報總編說，中國當局不會接受字節跳動與甲骨文和沃爾瑪之間現有的協議。

上周六，一位熟悉此事的消息人士告訴法新社，字節跳動已由美國投資者擁有40％的股份，涉及甲骨文和沃爾瑪的新實體（稱為TikTok Global）的大部分最終將在美國旗下（ 美國的利益將間接和直接地佔有53％），這間公司將在美國僱用25,000名員工。

據紐約時報說，已達成的TikTok交易包括，甲骨文得到一份雲計算合同；沃爾瑪得到了銷售交易；而TikTok將與中國母公司脫離，成立一個獨立實體。但這一切並沒有實現特朗普最初的承諾，也沒有將中國剔除出去。該報引述分析指出，在TikTok背後，中國的軟實力野心更加危險。時評家練乙錚認為，TikTok只是更大風險的替身。孔子學院、Zoom和華為已深入美國人的教室、會議室和卧室，而中國的軟實力野心正通過這些實體入侵美國。