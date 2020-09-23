中國自定清華大學為世界一流大學惹笑議

中國專家評定，清華大學已全面建成世界一流大學。不過，這一帶有自認特徵的評價，引起不少議論。清華大學教授郭於華就在網絡評點：“自娛自樂，國際笑話”。

廣告 繼續瀏覽後續

據中國媒體報道，9月18日，中國名牌大學清華大學在主樓接待廳召開“雙一流”建設周期總結專家評議會，與會“評議專家組一致認為”，清華大學“辦學質量、社會影響力和國際聲譽持續提升，全面建成為世界一流大學”。

世界一流大學指標不詳，北京學者榮劍評論：“經國內高校專家評議，建設世界一流大學成績顯著。清華大學全面建成世界一流大學，北京大學全面實現了雙一流建設近期目標(北大肯定不服吧？)，人民大學整體進入世界一流大學行列(部分還不行？)，北航具備了世界一流大學的主要特徵(主要特徵是什麼？)，哈工大實現了預定的世界一流大學的建設目標.......

一位網民說：“名副其實，僅有罪推定一項成果即立於世界之巔”，這裡大約影射的是不久前被清華大學開除的敢於批評習近平的著名法學家許章潤教授，警方以莫須有的“嫖娼”名義把許章潤抓走，許章潤回到清華後被清華大學開除，令世人驚訝。

清華大學就這樣被評為世界一流大學讓許多人吃驚。一位網友批評：“國家性的排名應該由中國人自己組成專家，世界性的排名，應該由世界各國來定，自己排名自己定，沒有權威性。”

“自己宣布自己，也不怕尷尬。”

“在一個‘大學必須堅持以黨為領導’的政策下，就已經註定不可能有世界一流大學。”

習近平當年一邊在福建做官，一邊在清華讀博士，有網友就此評論：“畢竟是皇上‘讀過’的大學，怎麼能，又怎麼敢不是‘世界一流呢’？”

還有人寫到：“清華大學全面建成為世界一流大學，還有多所中國大學進入世界一流大學行列。從此以後中國學生不用去美國留學了，美國學生要爭相去中國留學了”。”

一位取名“樂觀是一種態度”的網民寫到：“世界200多個國家中，看病掏錢的國家有20個；用水晶棺材冷藏已故領導人屍體的4個：蘇聯，越南、朝鮮等；屏蔽網絡的4個，古巴、伊朗，朝鮮等；有戶籍制度的3個：貝寧，朝鮮等；學校上政治課的2個，朝鮮等；將‘專政’寫入憲法的2個，朝鮮等；實行計畫生育的1個。上述全占的國家只有一個”。

有位網民評論：“清華大學108年校慶，鎮校之寶王國維紀念碑被藍色圍欄圍住，原來那石碑上提着陳寅恪先生的題字：‘獨立之精神，自由之思想”，現在是自牆不吸獨立精神，厚得再無自由思想。許章潤走了，胡鞍鋼還在，可不，我明白了，胡老師前年就說我國的經濟實力，科技實力，綜合國力已經超過了美國，居世界第一了，清華自然是世界一流一流了”。