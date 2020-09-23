中國設Facebook假帳戶圖干預美大選被識破

美國面書（Facebook）發現中國設立虛假賬戶試圖干預美國的大選，儘管規模不大，但卻囊括議題的方方面面。紐約時報引述美國官員指，北京的作法顯示中國尚未決定是否應更進一步和更直接干預美國11月的總統大選。

廣告 繼續瀏覽後續

紐時報導指，中國的活動雖然有限，但可抵銷特朗普總統多番強調中國在選舉中支持民主黨候選人拜登的說法。美國的情報界估計，儘管中國反對特朗普連任，但它在面書的活動迄今仍屬小規模，反映北京尚未決定是否應發動一場大規模的干預活動，一如俄羅斯在2016年美國大選的作法。

報導指，中國在面書設立的虛假賬戶，內容推銷的資訊包括美國與菲律賓的政治，以及中國在南海的活動。中國所強調的活動雖然大多數以菲律賓為中心，但有些卻直接觸及美國政治。

面書表示，由於上述虛假賬戶違反了該公司的“不誠實行為”政策而被關閉。中國在面書的活動均出自中國並且由中國協調，儘管包括中國駐美大使館在內的官員們，都否認試圖干預11月底總統大選。

報導指，面書的保安系統首先發現上述的活動，並即時與美國政府官員分享訊息。今年的選舉，美國網企與情報機關在發放有關外國介入活動的訊息上，均較2016年的大選時更為主動和積極，當年他們的作法遭到批評為過於保守和審慎。

報導指，中國炮製的賬戶網絡只有13.3萬個追隨者，其中美國境內只有3000個，因此在美國並不引起太多的關注。帳戶所發放的訊息，對特朗普和拜登褒貶不一。

報導引述面書的保安系統主管葛拉切（Nathaniel Gleicher）說：“訊息的目的是製造分裂，有關美國的訊息可說是方方面面都有，雖然規模不大。對美國主要政黨的參選人（11月大選還包括參院部分議員和眾院全部議員的改選）有支持的，也有批評的。”

報導又引述網絡公司Graphika的主管尼姆（Ben Nimmo）說，他們將中國這次的活動冠上“海事凝注”（Naval Gazing）的稱號，因為相關的內容都以南海等海事議題為主。Graphika公司與面書共同發表這次中國干預活動的報告。

根據Graphika的報告，中國的網絡干預活動早在2016年年底開始進行，首先以中國的軍事活動為主要內容，2018年活動的範圍擴張到南海的議題，內容設計美國軍艦活動的細節以及中國的軍事成就。美國海軍近年來在南海進行自由通航的活動，目的是挑戰中國在人造島一帶的主權主張。

報告指出，到了2019年4月，帳戶有關美國政治的內容開始冒升，有一群組在面書開設支持民主黨候選人布迪格（Pete Buttigieg）的專頁，但並不成功，因為只有兩三個追隨者。（布迪格後來在民主黨初選中輸給拜登）。

到了近幾個月，尼姆表示，群組又在面書開設特朗普和拜登的專頁，目的旨在吸引眼球，內容並非支持特定的候選人。