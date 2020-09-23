中美就氣候與新冠病毒議題在聯合國展開唇槍舌戰

在“新冷戰”氣氛的籠罩下，中美兩國領導人在聯合國舉行的遠程視頻大會上發生衝突後，周三，中國指責美國是全球對抗氣候變暖鬥爭中的 “嚴重障礙”。

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周二，中美兩國表明了包括國際合作、新冠疫情的管理方式以及氣候變暖議題在內的諸多問題上的分歧。美國總統特朗普利用聯合國年會召開之際指出：聯合國必須敦促中國承擔對新冠疫情爆發之初所應擔負的責任。特朗普關於中國放任“中國病毒”“感染世界”的指責，引發北京憤怒。

美國總統透過一段提前錄製的視頻表示：中國政府和幾乎受到其控制的世衛組織曾透出“沒有人傳人證據”的錯誤信息，從而來證明美國退出世衛組織的正確決定。特朗普管理美國疫情的方式廣受爭議，直接影響到他能否在11月3日的大選中獲得連任。特朗普承諾：要推廣疫苗，“結束這場大流行病”，以進入“前所未有的繁榮、合作與和平的新時代”。

中國主席習近平則透過一段提前錄製的視頻強調 “中國無意進入冷戰”；習近平沒有點名華盛頓，卻發出“不要陷入文明衝突陷阱”的警告。中國常駐聯合國代表張軍隨後言辭駁斥了特朗普“毫無根據的指責”。

法新社報道指出：中美兩國的衝突也在氣候議題上展開。作為全球溫室氣體做大的排放國，中國主席對碳排放做出承諾，將2060年作為實現碳中和的目標。中國外交部一名發言人將美國喻為“全球氣候轉暖鬥爭中”的“嚴重障礙”。

面對緊張的國際局勢，聯合國秘書長古特雷斯表達了對“兩大經濟體之間巨大分歧的”擔憂。他表示：各國應盡全力“避免一場新的冷戰”的發生。