余茂春：中共站在中國人民與自由世界的對立面

美國國務院中國政策首席顧問余茂春認為，現在不是中美冷戰，而是中共站在了中國人民和自由世界的對立面。他並指，香港遭到鎮壓，讓世界看清中共當局是完全不能被信任的。

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據自由亞洲9月22日的報道，加拿大智庫麥克唐納-勞里埃研究所(MLI)舉辦香港問題和中國政策論壇。前港督彭定康丶美國國務院中國政策首席顧問余茂春丶前香港眾志主席羅冠聰丶加拿大國會議員加內特·吉努斯丶歐洲議會議員芙緹嘉（Anna Fotyga）、德國馬歇爾基金會研究員馬曉月（Mareike Ohlberg ）丶香港觀察創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）等人應邀出席。

余茂春在論壇上提到香港的處境代表一國兩制的失敗。他指出，中國寄望從香港出發贏得世界信任的希望完全破壞，但這都是因為中共自己的錯誤作為，讓世界看清它是不能被信任的。世人反而有機會更認清了中共的統一戰線丶武裝鬥爭和黨的建設是如何運作的。他並提到美國政府對香港問題高度重視，指出“香港是唯一的一個可以令特朗普總統願意犧牲貿易利益的因素。美國已通過《香港自治法》丶取消香港特別待遇等。還有12個和香港洽談的協議都將陸續被終止。”

有人提問如何看待中美冷戰和中國解放軍的角色等問題。余茂春強調，這不是中國和美國的戰爭，而是中共與中國人民及自由世界的戰爭。他提醒世人不要誤以為解放軍的角色只是單純保護中國人民。他說，在中共體制下的解放軍，重心是服務中共，而不是中國人民。它涉及商業丶科技丶情報等領域。 “習近平透過解放軍在太空丶網絡丶深海丶北極等領域大量投資金錢人力。他稱，所以如果有人（中國人）要買格陵蘭土地，當然不是純粹商業行為；華為的任正非和解放軍也有關係，就知道其中的複雜性了。”

對於世人批評美國走向單邊主義，反而讓中國的多邊主義獲得成功，余茂春說，多邊主義不能僅從字面上解釋，要留意其方式和效果。表面上看，美國對中國施壓似乎是單向行為，沒有與國際盟友一路，但事實上，美國的出手是有用的，先狠擊中國的痛處，接着與國際多邊力量一起合作，全面圍剿中共。一開始似乎盟友們配合度低，但如今大家都站在了同一陣線。