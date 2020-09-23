印度日本德國巴西聯合索求安理會常任理事國席位

第七十五屆聯合國大會一般性辯論第二日，德國、日本、巴西以及印度要求賦予四國以聯合國安理會常任理事國席位，四國提出此項要求已久，短期內似乎無望實現。

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四國外長一起通過視頻再次要求聯合國必須進行改革，四國外長表示，“今天的世界已經不是75年前聯合國誕生的時代，這個世界有了更多的國家，更多的人口，更多的挑戰。”

擴大安理會常任理事國以及非常任理事國席位，是諸多成員國每屆聯合國大會時經常提出的問題，根據法新社報道，本屆聯大，這一議題會議伊始，就被不少國家提出聯合國改革的問題。

聯合國安理會目前共有五個常任理事國，分別是法國、美國、中國、英國和俄羅斯，常任理事國擁有一票否決權，任何安理會決議案，常任理事國均可一票否決；除常任理事國以外，還有10個非常任理事國，任期兩年，每年更新一半席位。

德國是目前的非常任理事國，任期到年底，印度應在明年一月獲得非常任理事國席位。

從2005年開始，改革聯合國的話題就已提出，但至今幾無大的進展。

對爭取常任理事國席位的上述四國來說，新冠疫情肆虐之下的世界，使得聯合國改革變得更為緊急，改革首先應擴大常任理事國席位，從而使安理會變得更具代表性和合法性，並且更加有效率。

四國警告，聯合國再不改革，安理會的職能已經顯得陳舊過時，改革聯合國是唯一維護這個國際機構的信譽，並使得這一機構真正獲得最廣大的支持，從而有效地和平地解決當今世界層出不窮的危機。