德國政府歡迎中國設立的氣候目標

就中國國家主席習近平在聯合國的發言視頻以及美中在聯合國的交鋒，德國媒體立即發表了一些看法。德國政府對中國的氣候目標表示了歡迎。

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德國電視一台表示，北京政府一直強調說，中國不會帶來危險。習近平在聯合國全體會議上表示，中國既不想和任何國家進行冷戰，也不想進行熱戰。但中國與台灣的緊張局勢反駁了這一說法。在太平洋地區，中國和周邊國家的緊張關係在加劇。中國和台灣的關係尤其緊張，而挑釁則來自雙方。人們對軍事衝突的恐懼在增加。但專家們認為，中國和台灣的衝突雖然需要得到國際社會的更大關注，但局勢離戰爭還比較遙遠。

《法蘭克福評論報》報道說，特朗普在聯合國會議上，把新冠病毒的責任全推給中國，但他同時又吹噓說，他的政府挽救了數百萬人的生命。專家批評說，特朗普發出的信息令人迷惑不解。

N-TV電視台指出，特朗普一方面把新冠病毒擴散的責任全部推給中國，另一方面又吹噓自己的政府在阻止病毒擴散方面取得了成績。但美國新冠感染具有毀滅性的數據可能將決定美國大選的結果。多個民調顯示，美國大多數人認為拜登可能更能控制疫情。在多個民調中，拜登數月來一直領先特朗普。不過，到了大選日那天，很多事情可能還會發生變化。由於美國選舉系統複雜，民調結果有一定的局限性。

路透社報道說，德國政府對中國宣布的氣候保護目標表示歡迎。德國環境部發言人周三在柏林表示，重要的是，越來越多的國家追求碳中和。中國此前根本就沒有目標，現在，習近平宣布，中國將於2060年達到碳中和。德國期望，這一宣告會帶來動力，拉動更多國家加入氣候保護。德國總理默克爾於9月14日的歐中峰會上，曾要求中國設立具有雄心的氣候保護目標。