推特無視外界質疑 封了閆麗夢後再封何方美

總部設在舊金山的網絡社交平台推特近日接二連三封鎖使北京難堪的帳號，繼逃亡美國的香港大學病毒專家閆麗夢的帳號被封鎖之後，中國河南疫苗受害者家長何方美的帳號也遭到註銷，據介紹，這是她的推特第二次被封而推特是她唯一的發聲渠道。

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她向法廣表示：“這已經是第二次推特帳號被封鎖了，別人的推號被封鎖的時候事先往往會收到通知，而我的帳號被封鎖事先卻沒有收到任何通告。實在不明白推特為什麼要封鎖我的帳號，我只不過是在上面介紹我女兒被假疫苗危害之後的健康狀況，只不過是向外界傳遞一些維權的信息。我沒有製造任何謠言，也沒有傳播任何謠言。推特不是美國的公司嗎？在美國言論自由不是受到憲法保護的嗎？難道推特也受到了北京的控制嗎？”

美國多位政界人物日前針對推特9月14日封鎖香港病毒專家閆麗夢的帳號發聲，要求推特對此事做出解釋。白宮資深顧問納瓦羅在推特上置疑道：“一位調查武漢致命病毒的中國科學家，在發現貓膩後、被中共噤聲，如今她逃脫自己的生活、來到美國，想要說出她知道的真相，卻被‘自由’的美國社交媒體噤聲。”

美國國會參議員喬什·霍利（Josh Hawley）也批評說：“現在推特公開站在北京一邊。”

到目前為止尚未看到推特公司對上述質疑做出公開的回應。