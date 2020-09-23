『時代』百大風雲人物 蔡英文羅冠聰習近平同榜 評價大相徑庭

11位華人榮登『時代』本年度百大人物，蔡英文，羅冠聰，習近平等同聚一榜，不過，評價大相徑庭。

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羅冠聰

登上榜首的是目前流亡英國的香港青年民主運動領袖羅冠聰，獲得470萬高票，前香港總督彭定康撰寫推薦簡介，簡介說，羅冠聰是民主運動人士，現在為此流亡。他是香港年輕世代的領袖之一，他們反對北京鎮壓香港開放社會的法治與自由。

文章寫到：中國國家主席習近平違背對香港自由與自治的承諾，他們把香港成為亞洲閃亮成功故事的價值觀看作是威脅。

羅冠聰來自香港勞工家庭，曾當選香港最年輕的立法會議員，他是典型的年輕世代中勇敢的代表，但共產黨卻想要摧毀他們的精神，然而自由信念無法禁錮。彭定康呼籲人們繼續為羅冠聰以及為自由奮鬥的香港人發聲。

羅冠聰的名字讓人聯想到同他一道為香港爭民主的鬥士，黃之峰，周庭，黎智英......

得知上榜後羅冠聰在臉書上寫到：“對我個人而言，上榜也許是過譽了，但作為對香港民主運動的肯定，則是恰如其分。”

蔡英文

台灣總統蔡英文躋身『時代』2020年百大風雲人物之列，美國參議員克魯茲撰文推薦。

克魯茲形容蔡英文面對中國強權毫不畏懼，“面對中國這個世界上最大的共產政權，這位白手起家的女士決心抵抗它，沒有退縮。”

推薦文章還寫到，自由是指引台灣的北極星，這點在全球對抗新冠疫情大流行期間表露無遺。台灣證明了在不仿效中國激進防疫措施的情況下，疫情是可以控制的。

蔡英文對上榜感到榮幸，她在臉書寫到：“這不只是我個人的榮譽，更代表整個國家的榮譽。是因為我們共同努力，守住了疫情，維持了區域穩定，也不斷向國際社會證明 #TaiwanCanHelp（台灣能夠幫助），才讓世界能夠看見台灣、肯定台灣。這是所有台灣人共同的成就！

蔡英文還寫到：這次的百大影響力人物里，還有來自台灣的祁家威先生。台灣是亞洲第一個婚姻平權合法化國家，我希望在世界看見台灣多元價值的同時，台灣社會更要持續展現包容和溫暖。不論是在哪個領域，我們都要繼續為自己的理想來努力！

習近平

同時上榜的中國國家主席習近平，是由美國之音前台長班奈特撰文介紹，文中寫到：習近平今天站在這個看似無堅不摧的最高領導人位置，其反腐運動打擊貪官的同時也方便剷除異己，他的獨裁手法堪比世界上最極端的行動，把維吾爾人關進集中營、鎮壓香港事務、推動強大的社會監控技術，同時興起個人崇拜。

推薦者介紹：中國的外交和經濟正向全球擴張，但一如前蘇聯，中國也暴露了前所未有的裂痕，比如人口老齡化、一帶一路成本過高，新冠疫情加劇社會放緩，“這意味着習近平的成功可能不是他的最終章”。

習近平本人沒有對自己上榜作出任何反應。