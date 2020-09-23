特斯拉控告特朗普政府 要求立即停止部分對華關稅

美國特斯拉電子汽車公司把特朗普政府告上了法庭，該公司要求立即停止對中國出口美國的部分汽車零件停止課以懲罰性關稅。

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由馬斯克領導的特斯拉集團周一向位於紐約的國際商業法庭控告美國政府，該公司稱，美中貿易戰期間，特朗普政府強加於中國一系列物品的關稅是“非法”的。

該集團在一份17頁的文件中特別指控美國貿易代表萊特希澤針對中國出口美國產品採取的懲罰措施，文件稱，美國對中國出口美國的眾多的汽車零件課以百分之二十五的關稅是“任性的，隨意的，濫用權力”。

特斯拉集團要求廢除課稅條款並且要求美國政府連本帶利償還該公司為進口這些零配件付出的款項。

實際上，華盛頓強加於中國出口物品的懲罰性關稅最後是由美國進口商買單的，但是根據美國政府的表述，這樣做就能最後達致減少進口中國物品的目標，從而減少美中貿易交流中美方存在的巨大的貿易逆差。

儘管北京與華盛頓去年底達成第一階段貿易協議，美國此前對中國大約2500億美元出口產品施加的額外課增的百分之二十五的關稅繼續執行。

美國當局希望籍此一方面減少美中貿易戰美方的巨額貿易逆差，同時促成中方改變“不正當”貿易政策，包括強迫性技術轉移，盜竊知識產權，貿易壁壘，政府補貼國企等等。