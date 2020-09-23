紐時看拜登 習近平的老朋友還是未來敵人

美國民主黨總統候選人拜登由於在擔任奧巴馬副總統時期對華關係上扮演的特殊角色，競選美國總統初期，他與習近平的個人關係屢屢成為對手攻擊的話題，在美國總統大選日日逼近的關鍵時刻，現任總統特朗普的對華政策已十分清晰，那麼，拜登假若當選，對中國會更溫和或者相反？他在特朗普對中共愈來愈嚴厲的態勢下發表的強硬對華言論只是權宜之計還是出自內心？『紐約時報』中文網載文進行了分析。

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美國總統特朗普執政三年以來的對中國政策眾所周知，中美關係已跌倒了多年來的最低點。但拜登的面孔一直比較模糊。其實拜登與中國領導人打交道由來已久，中國2001年加入世貿組織，拜登被認為扮演過重要角色，特朗普據此多次攻擊拜登。奧巴馬擔任總統時期，拜登是他的副手，奧巴馬讓拜登負責與未來接班的習近平建立了關係。在2013年訪問中國期間，拜登曾與習近平合作，以緩和軍事緊張局勢，並警告後者不要驅逐美國駐華記者。“習近平站在北京的人民大會堂，稱拜登是‘我的老朋友’”。

『紐約時報』這篇題為“拜登，中國的‘老朋友’還是未來敵人？”的文章則指出，中國領導人對拜登的印象很大程度上來自他們與奧巴馬政府打交道的經歷，但是，作為總統候選人的拜登，“拜登的措辭發生了巨大變化，與近年來兩黨情緒的整體轉變步調一致，誓要‘對中國強硬起來’”。

稱拜登為“老朋友”的習近平可能想不到，今年2月美國民主黨內部一場辯論中，拜登專門解釋了他與習近平之間的“特殊關係”：“拜登表示，在擔任副總統期間，他與習近平相處的時間比當時世界任何領導人都多，如果能當選，他也了解自己將要面對的是怎樣一個人”。

根據紐時援引拜登的表述：“‘這個人骨子裡沒有--哪怕是一點點--民主建設’，拜登在那場辯論上說。‘這個傢夥就是個流氓’。”

中國官員已經習慣了美國大選期間候選人對中國的抨擊，誰軟弱誰就會丟分。但紐時引述分析，北京現在擔心拜登的措辭不只是虛張聲勢，如果他真的當選，可能會在人權問題上比特朗普更有力地懲罰中國。北京的官員和專家還擔心，拜登可能會在全球捍衛民主價值觀，這可能導致中國更形孤立。

特朗普一直表示，針對中國，他比拜登強硬。紐約時報報道說，在北京一方看來，由於特朗普的交易性策略，他在某種程度上是有利於中國的，儘管自新冠疫情後兩國關係急劇惡化。而且，中國還能夠從特朗普領導下的美國出現的混亂和分裂的形象中獲益。另外，中國的鷹派鎮壓中有人認為特朗普的任期總體上有利於中國，因為他削弱了美國的全球領導力。

該報引述澳大利亞前總理陸克文的話說，“在中共黨內看來，特朗普就是民主制度有多壞的活廣告”。而拜登可能將在對抗中國方面尋求一個更加一以貫之的戰略，從而給中國造成比特朗普更大的損失。紐時引述一位北京學者成曉河的話說，“拜登會讓強硬路線更有效。”

不過，紐約時報報道指許多中國官員已經改變了原來的看法，認為無論誰勝出，中國都可能在美國面臨更嚴酷的政治環境。分析人士稱，北京的領導層如今明白，民主黨和共和黨都希望採取很多行動限制中國。

“中美關係不會回到過去了。”