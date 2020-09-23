美國兩黨罕見團結通過禁止新疆產品法案 北京嚴拒“強勞”指控

聯合國的一個專家報告指大約百萬穆斯林被關入新疆的“再教育營”

中國當局周三9.23嚴厲抨擊美國通過禁止進口新疆產品以抵制維吾爾人遭強迫勞動的法案。北京指有關在新疆強迫勞動的說法是“謊言”，中方拒不接受，並表示強烈憤慨。

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美國眾議院周二9.22在民主黨與共和黨罕見的團結時刻，以壓倒性多數通過了這項旨在懲罰中共當局在新疆強迫維吾爾人勞動的法案。該法案禁止進口新疆產品，除非如果提供證據，證明某些產品不是通過強迫維吾爾人勞動得來，可獲美國海關一次性豁免。

中國外交部發言人汪文斌周三否認新疆存在強迫勞動，他將這個說法斥為謊言。汪文斌說，中方對此強烈憤慨、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

法新社說，長期遭受血腥襲擊的中國西北廣闊的半荒漠地區新疆，一直被當局以反恐為名，進行安全管控。新疆的主要族群是土耳其語系的維吾爾族穆斯林。

據人權組織稱，那裡已有超過一百萬人被拘留在“營地”中。中國聲稱這些“營地”是“職業培訓中心”，旨在幫助人們找到工作，從而使他們脫離宗教極端主義。

美國國會通過的法律文本旨在禁止從該地區進口大多數產品，以阻止維吾爾人在“強迫勞動”中產生的產品進入美國。

北京對美國國會通過這個法案作出強烈反應，指責華盛頓在人權問題上“誹謗”中國。中國外交發言人王文斌今天對記者說：“所謂的（在新疆）強迫勞動是西方一​​些個人和組織的憑空捏造。” 他還提到新疆地方政府為促進新疆人民就業所作出的努力。

這個禁止新疆產品進入美國的法律文本還需得到美國參議院的批准，並由共和黨總統特朗普頒布才能生效。

瑞典成衣業巨頭H＆M上周宣布，由於“強迫勞動”問題，再次終止了與中國紗線生產商的所有關係。