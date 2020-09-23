美國德國不承認秘密宣誓就職的盧卡申科為合法總統

面對越來越洶湧的抗議怒潮，白俄羅斯總統盧卡申科星期三秘密宣誓，開啟他的第六任總統任期。當總統秘密宣誓就任的消息被獨立媒體透出後，出乎意外的民眾不顧首都主要大街遭軍警堵塞，迅即集結抗議，至少100人遭警方拘捕。

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在盧卡申科秘密宣誓就任新一屆總統後，美國國務院周三發表聲明表示，美國不認為盧卡申科是白俄羅斯合法選舉產生的總統。美國國務院發言人表示，白俄羅斯8月9日舉行的總統選舉，既不自由，也不公正，最後公布的投票結果是灌票和舞弊的結果，並不具有絲毫的合法性。

華盛頓呼籲在白俄羅斯舉行全國對話，使得白俄羅斯人能在國際觀察團出席的情況下，在一場公正和自由的選舉中，得到選舉他們自己領袖的權利。

美國呼籲白俄羅斯當局釋放政治犯，終結對和平示威者的鎮壓，作為通向一個真誠的全民對話的第一步。

更早些時候，德國政府發言人也表示，白俄羅斯8月舉行的總統大選民主合法性缺席，因此，德國不承認剛剛宣誓就任新一屆總統的盧卡申科為合法總統。

德國認為：8月份的白俄羅斯總統大選，沒有滿足民主選舉最起碼的條件，既不自由也不公正，因此遭到了本國人民的反對，因此，這次選舉的結果無法得到承認，盧卡申科也不能夠認為自己具有民主合法性，即便已經舉行了就職儀式。

德國政府還表示，這一總統就職儀式在秘密中準備，沒有任何見證，便說明了一切。德國政府還呼籲白俄羅斯釋放所有政治犯，要求明斯克當局不要對自己的人民使用暴力。

連續數周來遭到大規模民眾示威抗議的白俄羅斯總統盧卡申科，星期三令人十分意外地宣誓就職，只在宣誓就職以後才向外界公布，消息傳出後，立即引發一場更大規模的抗議。