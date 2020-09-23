華為禁令生效 ：供應鏈遭打擊 可能裁員

美國對中國電信巨頭華為的禁令生效後，該公司輪值董事長郭平9月23日在年度大會上表示，公司的供應鏈遭到打擊，將全力幫助供應鏈成長。他還稱，如有必要，公司將在特定市場進行人事調整。

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據中央社報道，中國電信巨頭華為輪值董事長郭平9月23日在華為年度全聯接大會上表示，公司的供應鏈遭到打擊，將使出全力“幫助我們的供應鏈強壯和成長”。

美國上月進一步加強限制，要封鎖華為的商用芯片獲取管道，華為面臨的壓力日益增加；但美方的限制措施仍允許企業向美國當局申請執照，以持續對華為供貨。

華為消費者業務執行長余承東8月​​間曾表示，從9月15日起將停產麒麟系列手機芯片。

雖然華為在美國禁令生效之前已開始囤貨，但分析師預期，華為現有的麒麟芯片供應將在明年用完。

華為在本月稍早發表新作業系統鴻蒙（Harmony OS），希望能在谷歌（Google）被禁止對華為提供更新的情況下，作為替代安卓（Android）系統。

另據路透消息，華為輪值董事長郭平稱，如果高通獲授權許可，華為也很樂意用高通芯片製造手機。

他同時提到，在美國最新的限制措施之後，公司還沒有具體的業務調整計畫，仍在評估影響。被問及裁員問題時他回應稱，公司目前財務和業務穩定，如有必要將在特定市場進行人事調整。

郭平稍早表示，9月15日禁令生效當天，華為才把最後一批芯片抓緊入庫，具體的儲備還在統計過程中；目前To B業務芯片的儲備還比較充分，手機芯片還在積極尋找辦法當中，供應商正尋求美國政府的許可證。

英特爾一名公司發言人周二表示，英特爾已獲美國當局核發一項許可證，繼續向華為供應特定產品。

華盛頓指控華為將用戶數據交給中國政府用於間諜活動，敦促全球各國政府棄用華為5G。自9月15日開始，新的禁令已禁止美國公司向華為供應產品或提供服務。