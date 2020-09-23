菲律賓總統杜特爾特聯大講話 南海仲裁結果不能與中國妥協

菲律賓總統杜特爾特周二在聯合國大會發表講話表示，南海仲裁結果已經是國際法的 一部分，菲律賓不會與中國妥協，菲律賓“堅決反對任何削弱它的企圖”。

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2016年7月12日，國際仲裁法庭就菲律賓控訴中國侵佔其海洋權益一案作出裁決，裁定中國對南海自然資源不享有基於“九段線”的歷史性權利。仲裁庭還認定中國在南海的填海造陸“給環境造成了不可挽回的損失”，並要求中國政府停止在南海的“活動”。

中國一直不承認國際仲裁法庭裁決，杜特爾特擔任總統後一度對這一裁決持比較模糊的立場。

杜特爾特當地時間9月23日通過視頻發言強調，南海仲裁結果已經是國際法的一部分，菲律賓不能妥協，政府也不會淡化、弱化或者放棄。

杜特爾特歡迎越來越多的國家支持這一裁決。美國國務卿蓬佩奧7月13就南中國海問題發表聲明，明確宣布，美方認為北京對南中國海大多數海域的主權主張“完全不合法”，美方也不承認曾母暗沙為中國最南端領土的主張。

9月16日，法國、德國和英國照會聯合國，指出中國在南中國海的“歷史性”主張不符合國際法及『聯合國海洋法公約』， 2016年7月12日菲律賓訴中國一案的仲裁裁決明確證實了這一點。三國還強調了“無阻礙地行使公海自由、特別是海空航行自由以及『海洋法公約』所規定的包括南海在內的無害通過權鬥重要性。”