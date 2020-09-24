全球經濟前景沒有六月預測時那麼悲慘

國際貨幣基金組織周四稱，世界經濟前景比六月初預估的有所好轉，同時警告世界並未走出因新冠疫情引發的困境。

廣告 繼續瀏覽後續

該組織六月份預計世界經濟將出現災難性局面，星期四，該組織公布的報告指出，經濟前景有可能不是那麼災難性的嚴重。報告稱，全球經濟的某些部分開始有了起色，但該組織並未公布具體數字，具體數字預計將在10月13日公布。

6月24日，國際貨幣基金組織曾預告，世界經濟前景非常黯淡，預估2020-2021年間全球經濟損失將達致120000億美元。全球性經濟衰退今年將下跌至-4.9%，對其中一些國家，尤其是歐洲，經濟衰退將更加嚴重，法國將下跌至-12.5%，西班牙和意大利將跌至-12.8%。

國際貨幣基金組織認為中國第二季度經濟增長的程度以及其他一些發達國家的經濟表現，都比原先預估得要好。

在經過該組織形容的“全球大封足”之後，第二季度開始，各國放鬆了嚴格的疫情管理措施。

國際貨幣基金組織認為另外的積極跡象是，世界貿易開始漸漸復活。不過，整體而言，世界經濟“並未從陣痛中走出”。

對那些特別依賴旅遊的國家以及需要外來投資的國家，經濟狀況仍然面臨不穩定局面。