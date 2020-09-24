北京禁兩名澳洲學者入境 可他們並未打算前往中國

中澳關係持續敗壞，為報復澳洲兩周前撤銷兩名中國學者簽證，北京宣布禁止兩名澳洲學者入境。不過，兩位澳洲學者表示並無前往中國的計畫。

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中國方面宣布禁止兩名“反華學者”進入中國，兩人分別是澳大利亞查爾斯斯特大學公共道德系教授漢密爾頓（Clive Hamilton）、澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究員周安瀾（Alexander Joske），但根據中國外交部發言人汪文斌周四的解釋來看，顯然是對澳大利亞吊銷兩名中國學者簽證的報復行動。中方稱：不久前，澳大利亞曾以“國家安全擔憂”為名，無端吊銷兩名中國學者簽證。兩名被澳洲吊銷簽證的中國學者是陳弘（Chen Hong）和李建軍（Li Jianjun）。

漢密爾頓曾多次發表文章和出書，指中國通過黑客手段竊取情報，對澳大利亞、美國在內的西方國家進行滲透。周安瀾則在2019年發表『中國國防大學追蹤器：發現中國高校的軍事與安全聯繫』。中國外交部發言人汪文斌稱：“中方堅決反對任何打着學術幌子，傳播虛假信息，蓄意抹黑攻擊中國和危害中國國家安全的行為。”

不過，根據路透社報道，兩名學者獲知消息後十分震驚，均表示，因為出於人身安全考慮，他們並無意前往中國。他們沒有申請或持有中國簽證的打算。

中國方面為什麼對兩位無意前往中國，至少沒有向中方提出簽證的學者發出禁止入境的命令，是不是有點太超前？是不是僅僅為了滿足對澳大利亞吊銷兩名中國學者的行動出氣？

路透社報道說，漢密爾頓在獲知遭禁的消息後十分震驚，他認為這是中國政府對澳大利亞的報復行為，他說，他已經在兩三年前就已做出決定，不去中國旅行，因為太危險。漢密爾頓說：“這項禁令相當出乎意料，儘管我幾年來一直出現在北京的黑名單上。”

漢密爾頓希望澳中關係改善，但前提是中國停止干預澳洲政治，及其霸淩行為。

周安瀾得知禁令後表示，自己雖然在中國長大，願意在合適的時候回到中國，但中國政府的做法使他多年前就已意識到，前往中國旅遊的風險實在太高。