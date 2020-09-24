廖亦武：一個龐大帝國對一個渺小詩人發動的種族滅絕戰爭

中國詩人王藏及其妻子雙雙於2020年7月被以涉嫌煽動顛覆國家政權罪名逮捕。他們四名尚且年幼的孩子被困家中，無人照顧。目前旅居德國中國異議作家廖亦武發表文章，講述王藏夫婦被捕經過，揭露“一個龐大帝國對一個渺小詩人發動的種族滅絕戰爭”。法廣轉發廖亦武先生這篇文章。————法廣編輯部

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一個龐大帝國對一個渺小詩人發動的種族滅絕戰爭

作者：廖亦武

2020年5月30日深夜，五十餘名武裝警察包圍雲南省楚雄城中的一幢普通居民樓，抓捕了涉嫌“煽動顛覆國家政權”的八五後先鋒詩人王藏。

天上佈滿星星，樓下塞滿警車。眾鷹犬兵分幾路，從樓道和電梯，以及左右單元的樓道和電梯，潮水般向上翻湧，幾分鐘就交織成天羅地網。當房門突然炸響，剛剛躺下的王藏夫婦彈簧般從床上蹦起，急急忙忙穿戴，四個孩子也嚇醒了，齊聲大哭，聲震屋瓦。王藏衝出卧室，抵攏房門，掏出手機開始拍攝，而王莉芹緊緊摟著孩子們。

外面叫開門，王藏不開，外面就轟轟撞擊，王藏連罵強盜，第五聲“強盜”尚未落音，門板就脫離門框，砰地一聲直倒下來。王藏轉眼被五隻鷹犬按翻在地，反扭胳膊上銬，由於警察們都是手肘和膝蓋齊嶄嶄碾壓，撕裂般劇痛的王藏禁不住哀嚎，隨即短暫休克。王藏妻子王莉芹見狀毛骨竦然，就尖叫一聲“你們”，可話音未落，也被按翻在地，堵住嘴巴。孩子們失去母親庇護，就躲進落地窗簾繼續大哭。這也太誇張了，本已萬籟俱寂的整棟樓，整個居民小區，剎那間如死火山甦醒沸騰，數百人匆匆起床圍觀。為了警告大夥兒別太靠近，警笛凄厲地撕裂夜幕。

王藏媽媽、弟弟和妻妹趕來馳援，結果也被抓捕。這一大家子，六個大人，四個小孩，統統被扭送派出所，陪王藏熬了一宿。所有人都被沒收手機，查禁微信帳號，嚴防與外界聯絡。次日下午開釋時，為首的警官特別警告大夥兒：“不準透露王藏的任何情況，否則將嚴懲不貸。”

可王莉芹作為四個孩子的媽媽，頂樑柱爸爸出事兒，一籌莫展的她，只能向外界求助。自己手機被扣押，她就用王藏弟弟的備用手機，翻牆在推特發送SOS，還附錄了四個孩子（最小三歲、最大十歲）齊聲吶喊“爸爸回家”的視頻——六年前她也是這麼做的，當時王藏因為竄通北京宋莊的十幾個藝術家，一塊撐傘拍照聲援香港佔領中環的雨傘革命，而被監禁九個月。由於在獄中被酷刑，五天四夜不準睡覺，致使心臟病突發，差點死於非命。消息傳出，王莉芹五雷轟頂，情急之下，就將襁褓中的幼兒掛在胸前，高舉“王藏無罪”大紙牌，率領另外兩個兒女，呼叫著“還我爸爸”的口號，在藝術村中遊行，驚動當局。不知是哪一位當權者偶發善念，已被起訴的王藏幾天後被釋放了。

然而這一次，在新冠病毒大流行的非常時期，警察說“就沒這麼便宜了”。

6月7號，在王藏被抓一星期後，王莉芹被抓，都以“涉嫌煽動顛覆國家政權罪”論處。王藏的罪證是2014年至今的網絡文字，包括大量先鋒詩歌，其中一首《入獄》只有兩句：

我想把你關久一點

關久了就有故鄉的感覺

還有一首《殺人狂》，出自詩集《我終於成為精神病患》：

做一個殺人狂

無數次將自己殺死

這是最好不過的事情

能避免法律的嚴懲

以及警察的棍棒

還能得意洋洋地

獲得新生

還有一首《厭惡呼吸》：

我厭惡了空氣

空氣中包裹著

我看不見的刀片

我厭惡呼吸

每天每時每刻的每次呼吸

總把那些隱形的刀片

吸進體內

在心臟上

畫出道道傷痕

不知道有多少中國人讀了王藏的詩會有共鳴？至少以習近平總書記為首的、從中央到地方的警察同志們是有共鳴的，否則這些詩就成不了“煽動顛覆國家”的罪證。他被捕前的兩個多月，翻牆上臉書，順手發給我一首《趕緊自殺》。其時，清華大學的許章潤教授的名篇《憤怒的人民不再恐懼》傳誦一時，於是我將詩題改為《恐懼的人民趕緊自殺》，在新書《當武漢病毒來臨》第三章裡引用：

我怕我失去這僅有的權力

我得趕緊自殺

否則某天被人殺害

還被法官判定為

自殺

我這不是叫

死不瞑目嗎？

再說

只有我自己

能將我徹底殺死

別人把我殺死了

我還會在他的夢中活過來

也許，這些剃刀般鋒利的先鋒詩歌令網絡管理員深感冒犯，所以要治作者的罪，可作者妻子與詩文無涉，也不參加任何政治活動。她被治罪僅僅是因為公開求助，告訴別人“丈夫被抓”——這也極大藐視了警方“不準透露王藏的任何情況，否則將嚴懲不貸”的禁令。

接著，王藏弟弟被抓捕，從此銷聲匿跡，因為他不僅藐視禁令，還與警方爭辯：“父母被抓走，四個孩子餓死怎麼辦？”

再接著，王藏妻妹被抓捕，這條“在這場龐大帝國對一個渺小詩人發動的種族滅絕戰爭”中唯一的漏網之魚，某一天從失去自由多日的王藏母親和四個孩子身邊離開，傷心欲絕，一時衝動，竟冒險翻牆將王藏夫妻的兩份《逮捕通知書》公佈於推特新號，激起一片嘩然。

就這樣，整個家族都因“違法走漏風聲”被抓捕，自此聯絡全斷，外界再沒有王藏母親和四個孩子的任何消息。各地維權人士對他們的物資支援，包括寄給孩子們的米麵油鹽、衣褲鞋襪等等，都石沉大海。有人試圖接近他們“畫地為牢”的樓道，卻被警方強制驅離。作為與王藏從未謀面的文友，我在臉書上寫道：

先抓捕詩人；再抓捕詩人妻子；

隨後抓捕詩人的弟弟，昨晚再抓捕詩人的妻妹；

詩人的爸爸57歲就死了。

詩人的媽媽，一個貧病交集的老人是四個孤兒的唯一依靠

他們會不會抓捕詩人的媽媽？

他們搶走孩子的一切。企圖讓孩子永遠失去父母。如果有一天，有人發現四個孩子倒斃在街頭、河流、橋下或茫茫田野，渾身傷痕，請千萬別吃驚。他們在香港和新疆都是這麼乾的......

這一切都會過去。所有的罪惡都會被遺忘。1989年的天安門大屠殺會被遺忘（最小的遇害者才九歲）；2014年的雨傘運動會被遺忘；2019年的的“光復香港、時代革命”會被遺忘，成千上萬的香港孩子被殺戳、被強暴、被失蹤會被遺忘，新疆洗腦營會被遺忘，西藏幾百佛教徒自焚會被遺忘——將來的人們記不住抗爭者和受害者的名字，這麼多的被抹去的名字，就像天上的星星，誰也記不住這些星星或這些為自由而犧牲的孩子的名字......

因才華和勇氣出眾，到訪中國的德國總統高克夫婦曾在駐北京大使館接見王藏一家，併合影留念。我當時看見，替他高興——因為高克總統在1989柏林牆倒塌前，是前東德最有影響的人權牧師，許多年來，一直在德國民眾中享有最崇高的威望——為營救劉曉波夫婦，我與高克總統夫婦有過不少通信——我以為這是一張超級國際保護傘，可誰能料到“覆巢之下，安有完卵”，這個被新冠病毒搞得瀕臨崩潰的共產帝國，從上到下都已瘋掉。

而最最喪心病狂的，莫過於四面樹敵的，偉大、光榮、正確的當今皇上。

廖亦武，2020，9，21

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