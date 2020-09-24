拘捕黃之峰 歐盟聲明此舉破壞歐中互信

在距離歐盟峰會召開還有一周的時候，香港民主人士，前眾志秘書長黃之峰周四遭當局短暫拘捕，歐盟委員會發言人警告，北京如此做法，破壞了歐盟對中國的信任。

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歐盟發言人表示，香港情勢的發展破壞了中國在香港事務上做出的國際承諾，也破壞了歐盟對中國的期待，對歐盟與中國的關係會有後果。

歐盟領袖本應在這個星期四開會討論與中國以及與土耳其的戰略關係，但因新冠疫情的因素，這一峰會推遲至10月1日。

歐盟發言人進而指出，逮捕黃之峰，是香港自從夏季以來一連串令人不安的拘捕民主人士的繼續。

現年23歲的黃之峰被以“非法集會”的名義拘捕，當局指其在2019年10月參加了一次被禁止的遊行。去年這一階段正是香港民眾反送中高潮階段，每天都有規模可觀的反政府遊行發生。

黃之峰隨後發推說，當局指責他的罪名還有破壞了『禁蒙面法』。反送中行動中，大批民眾蒙面上街，與警方對峙，香港政府推出『禁蒙面法』，以利識別示威人士，但香港高級法院裁決這一法律違背憲法。

歐盟要求對所有拘押人士都能通過“獨立的法律系統裁決”。

歐盟提醒中國當局：“一個獨立的司法系統，免於政治考量的影響，這是一國兩制賦予的香港自治的基石，受香港基本法保護”。

在北京強加於香港版國安法之後，歐盟領袖之前已決定限制向香港出口用於監視和鎮壓的設備。

在9月14日舉行的中歐視頻高峰會上，歐方毫無保留地向中國國家主席習近平發出了警告。歐盟理事會主席米歇爾表示，歐盟嚴重關切港版國安法引發的恐懼，香港民主派的聲音應該得到傾聽。

在那次會後舉行的新聞發布會上，歐盟理事會主席米歇爾表示，他對習近平說，歐盟不會繼續被利用。“歐盟不再做他人的競技場”，“歐盟要求更加公平的貿易關係，更加平衡的歐中關係，這意味着雙方必須對等、公平地競爭。”