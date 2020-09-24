新疆：澳洲調查識別380個疑似拘押中心

澳大利亞戰略政策研究所周四9月24日發布的一項調查顯示中國當局在新疆擁有380個疑似“拘押中心”。該調查發現新疆的拘押設施網絡隨着當局安全政策的加強而發展擴大。

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澳洲戰略政策研究所（ASPI）是澳大利亞政府在堪培拉成立的一家研究機構。該機構通過對衛星圖像，證詞，媒體報道，公共建設招標書進行綜合分析，在新疆境內辨識出380多個疑似拘留中心。

據研究人員介紹，這些疑似拘留中心的功能和規模有很大不同，包括“再教育營”，“拘留所”甚至“監獄”。

這個調查指出，380這個數字比之前的估計增加了大約40％，其中至少61個拘留場所是在2019年7月-2020年7月之間新建和擴建的。

這一信息與中國當局聲稱所有接受“培訓”的人都“已畢業”並離開“職業培訓中心”的說法相矛盾。

該研究所稱，他們的部分資金來自美國國務院資助。華盛頓站在譴責中國對新疆政策的最前沿。

美國眾議院本周二通過了一項禁止從新疆地區進口大部分產品法案，以防止讓維吾爾人“強迫勞動”的產品進入美國。

中國當局在9月中旬讚揚自己在新疆的職業培訓政策取得了成功，表示該政策有助於減少失業和消除地區不穩定。中國當局還說，新疆地區三年多沒有發生襲擊事件。

法新社發自悉尼的這個報道稱，由於新疆長​​期遭受維吾爾族穆斯林成員的血腥襲擊，當局以反恐名義對新疆進行了牢固的安全管控。

人權組織指出，新疆有超過一百萬人，主要是穆斯林，被拘留在所謂的“營地”內。中國聲稱這些營地是“職業培訓中心”，旨在幫助人們找到工作，從而使他們脫離宗教極端主義。