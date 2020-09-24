法國單日染疫超過16000人 創紀錄

新冠病毒在法國感染的速度超過以往任何時候，在短短24小時之內，16096人感染，這是自從法國開啟大面積檢測以來的最高紀錄。

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法國上次的最高紀錄是單日染疫13000多人，發生在9月19日。星期四，法國衛生部門宣布24小時之內共有52人死於疫情。自二月底以來，法國死於疫情的人數已達31511人。自春季疫情爆發以來，法國已有497237人感染疫情。

奇怪的是，一方面疫情傳染迅速，另一方面法國社會普遍感覺輕鬆，已失去三月份實行限足令時期的緊張局面。這大約與住醫院人數相當低，以及送往緊急搶救的人數不多，因而醫院壓力不太大有很大關係。不過，星期四公布的數字顯示，法國因新冠疫情住院人數已達到6031人，這是7月22日以來出現的最高數字，另外，進入急診室搶救的患者已達1048人。僅僅在最近七天，醫院接受了4258名新冠患者，其中718人送往急診室搶救。

但是，法國政府一再呼籲人們遵守衛生規則，嚴防疫情惡化。針對民間埋怨政府管理措施過嚴的埋怨，法國總理卡斯泰星期四表示，如果政府不採取措施阻止疫情蔓延，法國會冒着再次落入春天遭遇新冠疫情突襲時的困境。

這位總理在法國電視2台強調說，與疫情的鬥爭必須爭分奪秒，公眾輿論必須專心和謹慎，如果我們不及時行動，春季的情形將可能會重演。

法國馬賽感染嚴重，政府下令關閉餐館和咖啡廳，但是，當地民選代表卻向法院控告政府，要求解除禁令。