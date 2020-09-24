港府收緊採訪自由遭IFJ國際記者聯盟及FCC炮轟

香港特區政府透過警察部門修改法例變相收緊新聞自由以及限制採訪權，不但遭到香港記者協會以及包括七所大學新聞系在內的一眾網媒反對，在國際上亦引起關注，國際記者聯盟（IFJ）和香港外國記者會（FCC）發別發表聲明批評港府此舉，並要求撤回修例。外交部駐港公署對FCC的聲明予以反駁，反指FCC公然包庇“假記者真暴徒”。

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香港警方已經“劍及履及”，昨日才通知四個新聞工作者協會將修改警察通例的“傳媒代表”定義，今（24日）在相關網站刊登已經修改的通例內容，以供公眾查閱。經過修改的警察通例，官方將不再承認記協及攝記協記者證持有人是傳媒代表，只承認已登記政府新聞處新聞發布系統的機構、或國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章等。

國際記者聯盟（IFJ）發聲明表示，警方修改警察通例的傳媒定義，反映當局在把持香港傳媒工作者，以試圖控制傳媒的重要報道。聯盟又強烈反對任何限制記者，及收窄記者定義的舉動，並認為警方沒諮詢業界下修改定義是毫無基礎。

聲明指出，港府此舉代表着對香港獨立媒體的另一次打壓。在此之前，香港已歷經超過一年言論自由以及政治權利遭到警暴鎮壓，以及6月30日開始生效的國家安全法。

香港的外國記者會FCC則在23日發表聲明指出，在新規定之下警方有權自行權定由誰人採訪自己，這將會損害本港新聞自由。對於警方會承認國際認可及知名的非本地傳媒，FCC 質疑警方如何界定“國際認可及知名”，一些非英語的外國媒體又是否能獲警方認可。FCC 又指新措施會嚴重打擊學生及自由身的記者。

外交部駐港公署對FCC的聲明予以即時反駁，批評FCC對警方修訂警察通例說三道四，要求FCC立即停止打着新聞自由幌子插手香港事務。發言人指FCC急不可耐跳出來公然為“假記者真暴徒”美化洗白，實質就是妄圖包庇縱容“黑暴”“攬炒”勢力亂港罪行，為他們撐腰打氣，唯恐香港不亂，用心險惡。

此外，香港七家大學和學院新聞系發表聯署聲明，指有關修訂不明智，強烈敦促警方撤銷該建議，並呼籲特區政府考慮到警隊單方面的決定對香港新聞自由的損害，停止將該建議成為政策。

該七家院校為浸會大學、中文大學、城市大學、恆生大學、樹任大學、香港大學及珠海學院。

聲明強調根據《公民權利和政治權利國際公約》與基本法，香港居民享有言論、新聞和出版自由；結社，集會，遊行和示威的自由；以及建立和參加工會以及罷工的權利和自由。