澳洲兩學者被禁入境 中澳關係惡化 病毒鬧的？

澳大利亞學者克萊夫-漢密爾頓（Clive Hamilton）和周安瀾（Alex Joske）被禁止入境中國，但據說此二人目前都沒有去中國的計畫。自從堪培拉今年4月率先呼籲國際社會對武漢肺炎病毒展開調查後，中澳關係步步惡化。

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據悉尼晨報今天9.24日報道，這是北京針對澳洲兩周前撤銷兩名中國學者簽證採取的行動。兩名被澳洲吊銷簽證的中國學者是陳弘（Chen Hong）和李建軍（Li Jianjun）。

據英國衛報說，北京禁止入境的兩名澳洲學者分別是查爾斯 斯特大學（Charles Sturt University）的公共道德教授漢密爾頓和澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）的研究員周安瀾。中國鷹派官媒環時將他們歸納為“反華”學者。可是，不論是漢密爾頓還是周安瀾，二人目前都沒有前往中國的計畫。

之前，在九月初，兩名澳大利亞記者邁克-史密斯（Mike Smith）和比爾·比爾特（Bill Birtles）在受到中國國家安全部門的質疑談話後，匆匆離開了中國。

北京當局還對澳大利亞的牛肉，葡萄酒，穀物等產品採取了禁止入口的措施。但澳洲當局似乎不為所動。

病毒鬧的？

澳大利亞是第一個呼籲國際社會對中國武漢冠狀病毒來源展開調查的國家。今年4月，澳洲當局呼籲國際社會對武漢肺炎病毒展開調查，受到中國當局的推脫和拒絕。

外界至今尚不清楚為什麼是澳大利亞首先呼籲對造成武漢肺炎的病毒展開國家調查。但大家看到，隨後中澳關係急速惡化。然後，發生了一系列奇怪的事情：北京將第一個前往武漢調查疫情的高官，公安部副部長孫力軍抓捕。孫力軍曾在澳洲留學，傳他妻子依然在澳洲生活。在孫力軍被捕後不久，為中國大外宣電視台工作的澳洲籍記者成蕾也突然被中國當局拘押，一直音訊全無。無論是孫力軍案還是成蕾案，外界很難看清楚門道。

據路透今天報道，中國外交部新聞發言人汪文斌周四稱，中方歡迎外國人士來華學習、工作和生活，但堅決反對任何打着學術幌子，“蓄意抹黑攻擊中國和危害中國國家安全的行為”。