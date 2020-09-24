特朗普女婿庫許納的公司曾向台灣官股兆豐銀行借款五千萬美元

「富比世」雜誌資深編輯亞歷山大出版的新書「白宮公司」，揭露美國總統特朗普女婿兼資深顧問庫許納的公司，跟台灣的兆豐銀行貸款5000萬美元，庫許納是保人。由於兆豐銀行母公司兆豐金控有26%是官股，多數董事來自台灣的財政部，作者據此質疑當中可能有利益衝突，而庫許納因美國的法律漏洞，不須要申報這筆貸款，但此事可能對美中台三邊關係造成影響。

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富比世報導說，特朗普政府上台後企圖加強與台灣的關係，並在國際舞台上與中國抗衡。特朗普2016年當選後打破數十年慣例，接了蔡英文總統的祝賀電話，激怒中國，當時出面滅火的正是庫許納，而庫許納與兆豐銀行間不為人知的往來，「恐使美國與台灣和中國間的外交關係更加複雜化」。

亞歷山大在書中說，庫許納與合作夥伴2015年以2億7500萬美元買下紐約市布魯克林區威廉斯堡一間舊倉庫，改建為各戶有獨立產權的豪宅。

庫許納與合作夥伴為這筆交易貸款1億7500萬美元。根據亞歷山大檢視過的財務文件，這筆貸款在2017年分拆，由兆豐國際商業銀行承擔5000萬美元。

亞歷山大說，這代表與台灣政府有關的銀行對庫許納和第一家庭成員握有一些影響力，外界毫不知情。

台灣兆豐銀行說，外媒報導兆豐貸款給特朗普的女婿並非事實，2015年5月，兆豐銀行參貸富國銀行（Wells Fargo）主辦的1億7500萬美元聯貸案，借款的對象是不動產開發商，參貸金額5000萬美元，期間借款人都依據契約陸續還款，並在2018年12月全部還清。

台灣兆豐銀行指出，這個貸款案的借款人及保證人，都依規定辦理KYC作業，所謂KYC作業是指「Know Your Customer」(了解你的顧客)。

台灣行政院發言人丁怡銘說，這是公開借貸，不是什麼密帳或利益交換，希望外界不要有過多揣測。

對於這本新書揭露的內容，庫許納和他的公司代表並沒有做出回應。