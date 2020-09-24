疑不滿左派無的放矢馬道立罕有聲明指批評法官要有道理

近日建制派和大公文彙兩份由中聯辦控制的文宣工具連日不斷攻擊司法機關，批評某些法官判案偏袒“暴徒”，將於明年1月退休的香港終審法院大法官馬道立23日罕有發表聲明，強調法官獨立判斷裁決，不受其他法官影響，又指公眾可批評法院，但需有理據，若認為法官非“大公無私”，可循上訴程序處理，亦可在開審前，要求取消個別法官的審理資格。

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然而在馬道立發表聲明之後，建制派仍未停止對司法制度的攻擊，文匯報今（24日）一篇報導，批評香港法官“唔熟書”（書本知識不足），屢越權裁“違憲”。曾經引述坊間流言質疑司法機構的親共政黨民建聯議員周浩鼎和葛珮帆，對馬道立的聲明表示失望，質疑他只是重申基本法律原則，未能釋除公眾疑慮。周、葛兩人曾引述被指是子虛烏有的告密信，聲稱馬道立下令要求法官對示威者的案件要網開一面。

馬道立發表一份14頁的聲明，解釋香港司法工作的基本原則，強調必須緊記法官行使司法權力，必須嚴格依據法律和法律原則，法院的職責是審理法律糾紛。不包括裁斷“政治爭論、倡議任何政治觀點、或根據任何主流媒體或公眾意見審理案件”。

對於大公文彙兩個喉舌不斷提倡成立“量刑委員會”的要求，即變相在法院上僭建一個督導法官判案的太上機關，馬道立在聲明中回應指出，量刑就是法院的司法職能，他又重申，法院審判不受任何干涉，一切基於法律，亦不可有政治考慮。

日前有傳言指，馬道立曾召集全港裁判官開簡介會，會上高等法院法官黃祟厚曾警告“藍絲（親共）法官”說話要小心，民建聯立法會議員葛珮帆及周浩鼎之後在網上提及相關傳言，並出言抨擊，對此，司法機構早前已發聲明否認。馬道立在聲明中重申指出，“有意見指法官的裁決，受到經驗較為豐富的法官所影響”，回應指《法官行為指引》清楚述明，“司法獨立”亦是指“法官必須獨立於其他法官”，法官作出任何裁決都是其個人責任。

馬道立又表示，當法院違反基本原則時，公眾可以批評，但必須有理據，若公眾對法院判決有不滿，或認為法官並非“大公無私”，“不偏不倚”，可以循上訴、覆核或申請取消法官審理相關案件資格，從而糾正，亦可依機制向司法機構投訴。但若在不熟知情況及欠缺適當基礎和理由下，就批評官及法院，又或單憑“純粹聲稱或斷章取義之事”就批評法官法院，都是錯誤，亦損害公眾對司法的信心，只因案件結果不合自己心意，便作出偏頗或違反基本原則的嚴重指稱也是錯誤，公眾可以批評司法機構，但必須理由充分，司法機構及其職能絕對不應被政治化。

聲明中亦重申保釋、上訴及量刑的法律原則，包括回應社會上有聲音指，應設立量刑委員會，訂定罪行的刑期。馬道立指出，量刑是法院的司法職能，由法院獨立行使，且每宗案件的具體情況也有不同。

針對馬道立的聲明，本身是律師的周浩鼎表示，馬道立的聲明只是重申最基本的法律原則，但未能釋除公眾對司法機構的質疑，他批評聲明未有交代司法機構如何確保行事公正。他指過去一連串保釋案件，難以令公眾信服有正確運用法律原則，並出現多宗棄保潛逃個案，而他們提出問題都是有理有據，若司法機構不正視將會動搖公眾信心。

葛珮帆則指對馬道立的聲明感失望，質疑他避重就輕無回應質詢，只是一再重申法律原則及觀點。她認為現時不是法律原則的問題，而是如何執行的問題。她希望司法機構回應市民訴求，應對成立量刑委員會持開放態度。

文匯報則在馬道立發表聲明之後，發表題為《港法官“唔熟書” 屢越權裁“違憲”》的報導，內容指23年以來，司法機構曾處理不少涉基本法及中央對港政策的案件，其中最受關注的是1999年涉及港人內地子女居港權的吳嘉玲案，及去年高等法院裁定緊急法和《禁蒙面規例》“違憲”的案件。報導指，這些案件反映香港法官對“一國兩制”及中央與香港特區的關係缺乏認識，甚或誤以為具所謂的“違憲審查權”。

報導引述中國人民大學法學博士、香港執業律師黃國恩表示，有關的案件正反映本港司法界對基本法“唔熟書”，未能透徹理解“一國兩制”及中央對港政策。