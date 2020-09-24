英律師審裁處決定起訴何君堯涉違紀或取消其執業資格

何君堯因為涉違紀而遭到英國事務律師審裁處決定予以起訴。圖為審裁處的有關電郵。

日前在網上發起聯署支持香港警察競逐諾貝爾和平獎的何君堯，根據蘋果日報報導，已被英國事務律師紀律審裁處（Solicitors Disciplinary Tribunal）決定起訴涉違紀，意味何君堯將被剔除英國註冊律師資格。

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報導指，英國執政保守黨人權委員會成員裴倫德（Luke de Pulford）在推特發文上載了有關消息的電郵信件，信中提到該聽證會將於今年12月14日至18日展開。裴倫德在帖文形容，事件對香港來說是個好消息。

裴倫德之前曾去信何的母校英國安格里亞魯斯金大學，促褫奪何君堯博士學位。何君堯去年被褫奪名譽博士學位後，英國律師管理局其後接獲投訴，指何可能違反管理局的標準或要求，將對何君堯展開調查。據律師管理局網頁顯示，律師涉及不誠實指控為其中一種會被罷免行為，並明言由於司法界高度重視律師誠信，若個案提交律師紀律審裁處並證明該律師不誠實行事，將很大機會被罷免。

何君堯是建制派的“勇將”，言論相當出位，谷歌（Google）公布2019年度搜尋榜，何君堯力壓特首林鄭月娥，成為香港區熱爆本地話題人物第一位。例子包括去年7月21日元朗白衣人行兇群毆市民當晚，何“路經”該處與疑似白衣人頭目額手稱慶時，還稱許白衣人是“我們的英雄”；何在立法會上不點名揶揄與他政見相違的民主派議員毛孟靜，指“有人食慣洋腸，自我侮辱”，毛的丈夫為著名的政治評論員Philip Bowring。

根據英國的制度，律師分為事務律師（solicitor）及大律師（barrister），後者又稱出庭律師，香港迄今亦沿用此制度。