菅義偉與韓國總統及聯合國秘書長舉行電話會談

日本首相菅義偉24日午前，與韓國總統文在寅舉行電話會談，對於由於慰安婦、韓國海軍驅逐艦用火控雷達照射日本海上自衛隊偵察機、戰時強征勞工判決等堆積如山的日韓之間的問題而冷卻的日韓關係，菅義偉表示：不能放置不顧。對於強征勞工等突出的問題，菅義偉強烈要求韓方給予適切的對應。

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菅義偉首相指出：日韓之間是重要的鄰國，包括朝鮮問題在內，日韓、日美韓的合作是非常重要的，並表示包括對應新型冠狀病毒在內，日韓因該在各個領域共同對應。

文在寅總統首先祝賀菅義偉就任日本首相，文在寅表示：韓日是具有基本的價值觀和戰略利益的最近的友人，是為東北亞和世界和平與繁榮合作的夥伴。

文在寅指出：對於二戰時日本強征朝鮮半島的勞工問題，兩國必須共同找出最好的解決辦法。

菅義偉在會談後向記者們表示：針對種種問題，在這次會談中申述了我國的一貫立場。

這是菅義偉擔任首相後首次與韓國總統舉行會談，據說會談是應韓國方面邀請進行的。

菅義偉還在24日上午與聯合國秘書長古特雷斯進行了電話會談，菅義偉首相在會談中指出：日本重視多邊主義，並以實現“自由開放的印度洋和太平洋為目標。”雙方就在新型冠狀病毒感染症對策上的合作達成共識。

菅義偉在還希望古特雷斯在解決朝鮮綁架日本人方面給予合作。古特雷斯表示在這一點上全面支持日本。