跨國議會對華政策聯盟（IPAC）針對西藏強迫勞動提出四大要求

路透社與德國專家曾德恩(Adrian Zenz)周二公布了一份調查報告， 報告指出通過中國政府在新疆推行的“再教育營” 模式也同樣正在西藏進行。由西方多個國家的63名議員組成的“跨國議會對華政策聯盟”議員發表聯署聲明提出了四大要求。

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跨國議會聯盟提出的四點要求分別是：針對中方責任官員實施“馬格尼茨基人權問責法”式的制裁措施；政府應該針對受到西藏和其他中國強迫勞工政策影響地區的進口項目進行企業風險評估和修正；第三是各國應要求中國政府實行對等原則允許國際調查團進入西藏。最後聲明還呼籲聯合國秘書長就此設立特別報告員機制，旨在調查中國的強迫勞工及民族壓迫問題。

路透社公布的報道對中國官媒以及西藏政府公布的一百多份文件進行了分析之後指出，根據2019年至2020年的政策文件顯示，大批藏人被送到「培訓中心」後，須接受意識形態教育，並要進行軍事演習及穿著制服。「培訓中心」學員所學習的職業技能，包括有紡織、建築、農業及民族手工藝品等。其中一個培訓中心有描述培訓內容，包括有學習普通話、中國法律和政治教育。另一份地區政策文件則稱，目標是逐步實現從「我必須工作」到「我想工作」的過渡。報道特別列舉了一份2018年12月的政策文件亦提到收集5.78萬名工人的數據。

當然，報道也承認無法親身確認被轉移藏人的情況，因為外國記者不能進入西藏採訪。

對此，中國外交部發表的聲明則強調在中國強迫勞動根本不存在，中國是法治國家，該些工人都是自願且有獲得適當報酬。

事實上，早在一年前就有媒體報道了西藏也同樣存在再教育營的消息，有評論認為，中國當局目前為了迎接西方考察團到新疆考察，為了應對西方杯葛新疆強迫勞動所生產的產品，正在將新疆的營地以及產地轉向西藏。